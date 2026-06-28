"אמא, עשיתי מה שמוטל עליי": המילים האחרונות והבקשה קורעת הלב

עדויותיהן קורעות הלב של אימו ודודתו של קצין גולני, סרן דוד חזות הי"ד שנפל הלילה (בין שבת לראשון) בקרב בדרום לבנון, חושפות את פניו של האובדן ואת תעצומות הנפש של מי שחירף את נפשו בקו הראשון. דוד הי"ד, ששימש כמפקד מחלקה מוערך בגדוד 12, הותיר אחריו משפחה שבורה וגאה, המבקשת כעת להשמיע את קולו, את נחישותו ואת הצוואה הרוחנית המצמררת שהותיר אחריו ערב יציאתו אל הקרב האחרון.

אימו של דוד, גלית, שיתפה בשיחה כואבת ומטלטלת עם אתר 'וואלה' את דמותו של בנה ואת המילים האחרונות שנחרטו בליבה. "הוא ילד מלך", סיפרה האם בבכי, "הוא איבד אבא בגיל צעיר, ולמרות הכול אמר לי: 'אמא, אני הולך לקרבי. כל העולם שלי זה גולני, אין כמו גולני. רק למען המדינה'. הוא אמר לי: 'אמא, אם יקרה לי משהו - תמשיכי לחיות. עשיתי את מה שמוטל עליי למען המדינה'".

מתוך השבר הגדול והחשיכה שנפלה על עולמה, פנתה האם בבקשה ישירה ונוגעת ללב אל המוני בית ישראל, וביקשה: "שיגיעו להלוויה של בני כל מי שיוכל", כדי להעניק חיבוק אחרון ללוחם שנתן את הכול למען הכלל.

דודתו של חזות, מורן, שיתפה את ynet באישיותו יוצאת הדופן של האחיין שכולו היה אור ונתינה. "קראנו לו 'דוד המלך'", סיפרה הדודה בכאב. היא סיפרה כי אמו הייתה צריכה לחתום כדי שיתגייס לגולני כי הוא בן יחיד." יש לה רק אותו ורק את אחותו, אבל היא חתמה לו להיות לוחם כמו שרצה. אבא שלו נפטר לפני כמה שנים מדום לב, כשהילד היה בן 16. אבא שלו לקה בדום לב לידו ומת. הילד הזה בחר וידע בדיוק לאן רוצה להגיע, ורוצה להתגייס לצה״ל".

הדודה שחזרה בהתרגשות את מסלולו של דוד, שלא הסכים בשום אופן להישאר מאחור, גם כאשר הצבא ייעד אותו לתפקידים עורפיים יותר בשל המצב המשפחתי. לדבריה, הוא עבר טירונות ארוכה והתגייס לגולני, ואחרי קורס קצינים קיבל תפקיד מטה, אך הוא לא ויתר עד שקיבל את התפקיד המיוחל להיות לוחם בחזית. הוא נלחם בעזה ובלבנון, ותמיד צעד בראש הכוחות, כשהוא מגן על חייליו.

בשיחה עם 'וואלה', אמרה הדודה כי שבועיים בלבד לפני האסון ביקש בקשה: "לפני שבועיים הוא אמר לאמא שלו: 'אם אני לא אחזור, אני רוצה שתקיימו את הצוואה שלי: תחייכו ותחיו'. ילד גדול עם חיוך ענק".

חזות, בן 21 מאשקלון, מפקד מחלקה בגדוד 12 בחטיבת גולני, נפל בקרב עם מחבל חיזבאללה במרחב דיר סיריאן שבדרום לבנון. התקרית הנוראה התרחשה אמש בסביבות השעה 02:00 לפנות בוקר, כאשר כוח של צוות הקרב החטיבתי גולני שפעל במרחב דיר סיריאן נתקל במחבל חיזבאללה. המחבל פתח באש לעבר הכוח הישראלי, וסרן חזות הי"ד נפל במקום. לוחם נוסף נפצע באירוע ופונה לקבלת טיפול רפואי.

לוחמי הכוח השיבו אש לעבר המחבל, אך הוא לא חוסל במקום. בעקבות התקרית, כוחות צה"ל תקפו את המרחב בירי ארטילרי כדי לנטרל איומים נוספים. משפחתו של סרן דוד חזות הי"ד עודכנה על האסון הכבד, ומערכת הביטחון מתחקרת את נסיבות האירוע.

נפילתו של סרן חזות הי"ד מצטרפת לשורה ארוכה של אבדות כואבות שספגו כוחות צה"ל בלחימה בדרום לבנון. רק לפני ימים ספורים נפל רס"ר באסל סויד ז"ל בתאונה מבצעית כאשר כלי רכב התהפך במהלך פעילות מבצעית באזור רב א תלתין.

השבוע האחרון היה קשה במיוחד עבור כוחות צה"ל הפועלים בלבנון. סא"ל דור בן שמחון הי"ד, מפקד גדוד 52, נפל יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו כאשר רחפן נפץ פגע בטנק. רגעים לפני היציאה למשימה, מסר בן שמחון הי"ד ללוחמיו מסר אישי ומרגש על משפחתו ועל הרצון לשוב הביתה.

על רקע האבדות הכבדות, מתגברת הביקורת על אופן ניהול המערכה בלבנון. הכתב הצבאי שי לוי הזהיר השבוע כי צה"ל מציג תמונת מצב מעוותת של "נכסים אסטרטגיים" שנכבשו, בעוד שבפועל מרכז הכובד של חיזבאללה נמצא עמוק בשטח לבנון, באזורים שצה"ל אינו מתקרב אליהם.

במקביל, מתנהלים מגעים דיפלומטיים בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. על פי דיווחים, השיחות כוללים גם דיונים על אפשרות להחליף אסירי חיזבאללה בגופתו של הנווט רון ארד הי"ד, הנעדר כמעט 40 שנה. בכיר אמריקני דיווח השבוע כי ישראל נסוגה מחלקים בדרום לבנון, אך גורמי ביטחון בכירים בישראל הכחישו את הדיווח בתוקף.