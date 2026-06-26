מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, נעים קאסם, נשא הבוקר (שישי) נאום חריף לציון יום העשורא השיעי, במהלכו התייחס ללחימה מול ישראל, למעורבות האיראנית ולהתבטאויותיו של מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. קאסם חתם באיום מרומז כלפי ישראל: "על ישראל לעזוב מושפלת ומובסת, וזה מה שיקרה".

בנאומו, קאסם טען כי "ישראל נמצאת בלבנון כי היא רוצה לכבוש אותה במסגרת 'ישראל הגדולה', וההתנגדות התעוררה בגלל התוקפנות והכיבוש". דבריו הגיעו בתגובה להתבטאויותיו של רוביו, שלפיהן ישראל נותרת בלבנון בשל הירי המתמשך של חיזבאללה.

שבחים לאיראן: "עמדה איתנה והצליחה"

במהלך הנאום, קאסם הקדיש דברי שבח נרחבים לאיראן ולתפקידה באזור. "למרות התוקפנות, איראן עמדה איתנה והצליחה לעמוד על שלה", אמר. "איראן הצליחה להגיע למזכר הבנות, שהוא הצהרה רשמית על תבוסת אמריקה וישראל. כיום, איראן מעצבת את העתיד, לא רק עבור עצמה אלא עבור האזור כולו. תודה לאיראן".

דבריו של קאסם מגיעים על רקע המו"מ המתנהל בוושינגטון בין ישראל ללבנון בתיווך אמריקני, כאשר בירושלים חוששים מהסכם שיחזק את ציר ההתנגדות האיראני באזור.

דרישה לנסיגה מוחלטת: "אין ברירה לישראל"

מזכ"ל חיזבאללה הבהיר כי "לישראל אין ברירה אלא לסגת לחלוטין מכל סנטימטר מאדמת לבנון ולהפסיק את תקיפותיה באוויר, ביבשה ובים". לדבריו, "על ישראל לעזוב ללא תנאי. כל התחייבות נגד ריבונות לבנון לא תתקבל, ולאף אחד אין את הזכות לחתום על דבר".

קאסם הוסיף והדגיש: "כל הפתרונות חייבים להתבסס על ריבונות לבנונית מלאה ועצמאות מוחלטת. אין נורמליזציה, אין הישגים לישראל, ואין נוכחות חלקית על אדמת לבנון". דבריו עומדים בניגוד גמור להסכמות המתגבשות בוושינגטון, לפיהן צה"ל צפוי לסגת מתא שטח מצומצם במסגרת פיילוט ראשוני.

"מושיט יד" לממשלת לבנון

על רקע הביקורת הגוברת בביירות על חיזבאללה, מנהיג הארגון אמר בנאומו כי הוא "מושיט יד" לממשלת לבנון וקרא לה לנצל את ההזדמנות. "אתם לא יכולים להיות בעימות עם יותר מחצי מהעם", הזהיר.

קאסם הוסיף: "ההתנגדות ממשיכה בנוכחותה, בהחלטותיה וביכולותיה. ממשלת לבנון לא יכולה להיות בעימות עם יותר ממחצית מהעם הלבנוני. על הרשויות הלבנוניות להפסיק ליישם את הנחיות האויב ולהפסיק לקבל החלטות המשרתות את האינטרסים של אמריקה וישראל".

דבריו מגיעים לאחר שנשיא לבנון ג'וזף עאון תקף בחריפות את חיזבאללה וטען כי "בוגדים הם מי שמוציאים את ארצם למלחמה". קאסם סיים את נאומו במסר ברור: "אנחנו מוכנים ומושיטים את ידנו. נצלו את ההזדמנות, כי ההתנגדות חזקה. אנחנו איתכם אם תמשיכו בדרך הריבונות הלבנונית".