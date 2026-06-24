העיתונאי עלי בֵּרוֹ שופר התעמולה של חיזבאללה סיפק השבוע את אחת הפנינים המנותקות ביותר ששמענו מאז תחילת המערכה. בשיא החוצפה כשהוא מנסה להסתיר את המציאות העגומה בשטח הוא בחר לטעון כי הארגון "ניצח" תוך שהוא מנפנף בנעל מול המצלמות.

לפי ההיגיון המעוות של ברו ושכמותו אלפי העקורים שחיים כיום בבתי ספר ובאוהלים באזורים שונים בלבנון לא איבדו את בתיהם אלא בסך הכל יצאו ל"קמפינג" ארוך ומפנק על טיילת א-רושה בביירות.

בחיזבאללה ממשיכים לספר לעצמם סיפורים אבל מי שמסתכל מעבר למסך המצלמה של ברו רואה את התמונה האמיתית והיא קריסה מוחלטת.

מול השקרים האלו התיצבתי והבהרתי לברו בדיוק איפה הוא חי. כן כן בטח ניצחתם. לסוג הזה של הניצחון קוראים תבוסה הטחתי בשופר חיזבאללה. הדגשתי כי בזמן שהוא מפנטז על ניצחונות בנעליים תומכי הארגון שלו לא נהנים מטיול אלא חיים כעקורים באוהלים דחוקים ורחוקים מלהיות בטיילת א-רושה בביירות.

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הניצחון האמיתי של ברו וחבריו מסתכם בנעל. בשטח הם לא רק הפסידו אלא הם מובסים. הם איבדו את השליטה ואת התמיכה העממית ואת המעמד שלהם וכל מה שנותר להם הוא להמשיך להנדס תודעה עבור קהל שגם הוא כבר מבין מזמן שמדובר בתבוסה מהדהדת.

כשעיתונאי מתחיל להתגאות בנעל במקום להסתכל על ההרס שהוא עצמו שותף לו הוא לא רק מנותק מהמציאות אלא הוא מנסה למכור אשליות לאנשים שאין להם כבר מה לאבד.