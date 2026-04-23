מטס כבוד מעל המפרץ: מטוסי קרב ליוו את נשיא סוריה למפגש אסטרטגי באבו דאבי

נשיא איחוד האמירויות, שייח' מוחמד בן זאיד, אירח את נשיא סוריה אחמד א-שרע לשיחות מכרעות באבו דאבי | מטוסי קרב אמירתיים ליוו את מטוסו הנשיאותי במטס כבוד חגיגי (העולם הערבי)

נשיא סוריה בדרכו לאבו דאבי (צילום: רשתות חברתיות )

סרטון ותמונות שהופצו מהגעתו של הנשיא א-שרע חושפים את קבלת הפנים המפוארת. בתיעוד נראה הנשיא הסורי מביט מחלון מטוסו הנשיאותי, כשמטוסי קרב של חיל האוויר האמירתי טסים במבנה צמוד אליו. תמונות נוספות הראו את הנשיא בשיחות לקראת הנחיתה. רגע לפני שהתקבל בנמל התעופה על ידי שייח' עבדאללה בן זאיד, סגן ראש הממשלה ושר החוץ.

בפגישה רחבת דרג, בה השתתפו צמרת ההנהגה האמירתית הכוללת את שייח' מנסור בן זאיד ושייח' חמדאן בן זאיד, דנו המנהיגים בדרכים לבלימת ההשלכות של המלחמה מול איראן. א-שרע הדגיש את הסולידריות של סוריה עם איחוד האמירויות ויתר מדינות ערב המושפעות מהתוקפנות האיראנית. שני הצדדים הדגישו את מחויבותם לקידום היחסים כדי לתמוך בפיתוח ולבנות עתיד טוב יותר לשני העמים.

ביקור זה הוא השלישי של א-שרע באיחוד האמירויות מאז עלה לשלטון בינואר אשתקד. שייח' מוחמד בן זאיד שב והדגיש את תמיכת האמירויות בשיקום סוריה לאחר 14 שנות מלחמה. המפגש באבו דאבי מהווה תחנה מרכזית בסיבוב ביקורים של הנשיא הסורי במפרץ, שכלל גם פגישות עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בריאד ועם אמיר קטאר, שייח' תמים, בדוחה.

