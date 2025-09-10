כיכר השבת
אחרי החשבון בעברית

קורץ למזרח: המנהיג העליון באיראן השיק חשבון רשמי בסינית ברשת X

באיראן השיקו ביממה בקול תרועה רמה את חשבון ה-X (טוויטר לשעבר) בשפה הסינית | הפוסט הראשון בסינית הוקדש לביקורו של הנשיא פזשקיאן במדינה | לפני כשנה השיק חמינאי את חשבונו בעברית (העולם הערבי)

עלי חמינאי (צילום: shutterstock)

באיראן השיקו ביממה בקול תרועה רמה את חשבון ה-X (טוויטר לשעבר) בשפה הסינית. הפוסט הראשון בסינית הוקדש לביקורו של הנשיא פזשקיאן במדינה.

מהדי פזאלי, מקורבו של המנהיג חמינאי, כתב אמש בחשבון הרשת החברתית X שלו: "החשבון הרשמי של הוד מעלתו, האייתוללה חמינאי, מנהיג המהפכה האסלאמית, הושק היום עם פרסום שני פוסטים ברשת החברתית X בסינית בכתובת x.com/zh_khamenei.".

בפוסט הראשון כתב חמינאי: "ביקורו של הנשיא בסין היה מסע טוב מאוד, שהניח את היסודות לאירועים הגדולים שארצנו זקוקה להם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מדינית, והשיג כמה תוצאות שכדאי להמשיך".

החשבון החדש בסינית (צילום מסך)

באוקטובר 2024, לאחר מבצע 'ימי תשובה' בו תקפה ישראל בעומק איראן, פתח חמינאי חשבון ברשת החברתית 'X' - בעברית. חמינאי צייץ בשפה העברית את המילים: "בשם אללה הרחום והחנון".

מי שבחרו להגיב בציניות האופיינית להם, היו ארגון זק"א שהגיבו לחמינאי, בעברית: "יתגדל ויתקדש שמיה רבה" עם רמז ברור לדיווחים שהיו אז על מצבו הרפואי.

