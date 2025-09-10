עלי חמינאי ( צילום: shutterstock )

באיראן השיקו ביממה בקול תרועה רמה את חשבון ה-X (טוויטר לשעבר) בשפה הסינית. הפוסט הראשון בסינית הוקדש לביקורו של הנשיא פזשקיאן במדינה.

מהדי פזאלי, מקורבו של המנהיג חמינאי, כתב אמש בחשבון הרשת החברתית X שלו: "החשבון הרשמי של הוד מעלתו, האייתוללה חמינאי, מנהיג המהפכה האסלאמית, הושק היום עם פרסום שני פוסטים ברשת החברתית X בסינית בכתובת x.com/zh_khamenei.". בפוסט הראשון כתב חמינאי: "ביקורו של הנשיא בסין היה מסע טוב מאוד, שהניח את היסודות לאירועים הגדולים שארצנו זקוקה להם, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מדינית, והשיג כמה תוצאות שכדאי להמשיך".

החשבון החדש בסינית ( צילום מסך )

באוקטובר 2024, לאחר מבצע 'ימי תשובה' בו תקפה ישראל בעומק איראן, פתח חמינאי חשבון ברשת החברתית 'X' - בעברית. חמינאי צייץ בשפה העברית את המילים: "בשם אללה הרחום והחנון".

מי שבחרו להגיב בציניות האופיינית להם, היו ארגון זק"א שהגיבו לחמינאי, בעברית: "יתגדל ויתקדש שמיה רבה" עם רמז ברור לדיווחים שהיו אז על מצבו הרפואי.