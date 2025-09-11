כיכר השבת
עברו אימונים בלבנון

סוריה: נעצרה חוליית חיזבאללה שתכננה לבצע פעולות טרור במדינה

משרד הפנים הסורי הודיע ​​היום על מעצר של חוליית טרור המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה | החולייה פעלה באזור הכפרי בפרברים המערביים של דמשק, ותכננה לבצע פעולות טרור במדינה, לאחר שעברה אימונים בלבנון | כמו כן נתפסו עשרות כלי נשק וטילים מסוגים שונים (העולם הערבי)

תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)

משרד הפנים הסורי הודיע ​​היום (חמישי) על מעצר של חוליית טרור המזוהה עם ארגון הלבנוני, שפעלה באזור הכפרי בפרברים המערביים של דמשק, ותכננה לבצע פעולות טרור במדינה.

על פי משרד הפנים הסורי, לאחר מעקב צמוד ועבודת שטח אינטנסיבית, יחידות מיוחדות, בשיתוף פעולה עם שירות המודיעין הכללי, הצליחו לעצור חוליית טרור המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, שפעלה בעיירות סעסאא וקנאקר במערב דמשק.

במהלך המבצע הוחרמו משגרי טילים, 19 טילי גראד, טילי נ"ט, כלי נשק בודדים וכמויות גדולות של תחמושת.

על פי ההודעה, חקירות ראשוניות העלו כי חברי החולייה קיבלו אימונים במחנות בתוך שטח לבנון ותכננו לבצע פעולות בתוך שטח "שיאיימו על ביטחונם ויציבותם של האזרחים".

בהודעה נכתב כי "המקרה הועבר לרשויות הרלוונטיות לצורך מעקב אחר הליכים משפטיים, בעוד שהרשויות הרלוונטיות ממשיכות לחקור את העצורים כדי לחשוף את קשריהם ומטרותיהם המלאות".

מנגד, בחיזבאללה מכחישים קשר לאירוע, ובהודעת חיזבאללה נכתב: "טענות משרד הפנים הסורי על מעצר חברי חיזבאללה אינן נכונות. מחלקת יחסי הציבור של חיזבאללה הכחישה מכל וכל את הטענות שהעלה משרד הפנים הסורי בנוגע להשתייכותם של חברי חיזבאללה שנעצרו באזור הכפרי המערבי של דמשק.

המחלקה חזרה על הצהרתה הקודמת לפיה לחיזבאללה אין נוכחות או פעילות בשטח סוריה וכי הוא מחויב ליציבות סוריה ולביטחון אזרחיה".

תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)
תפיסת כלי הנשק של החולייה (צילום: משרד הפנים הסורי)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר