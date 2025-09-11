סוריה: נעצרה חוליית חיזבאללה שתכננה לבצע פעולות טרור במדינה

משרד הפנים הסורי הודיע ​​היום (חמישי) על מעצר של חוליית טרור המזוהה עם ארגון חיזבאללה הלבנוני, שפעלה באזור הכפרי בפרברים המערביים של דמשק, ותכננה לבצע פעולות טרור במדינה.

על פי משרד הפנים הסורי, לאחר מעקב צמוד ועבודת שטח אינטנסיבית, יחידות מיוחדות, בשיתוף פעולה עם שירות המודיעין הכללי, הצליחו לעצור חוליית טרור המזוהה עם ארגון הטרור חיזבאללה, שפעלה בעיירות סעסאא וקנאקר במערב דמשק.

במהלך המבצע הוחרמו משגרי טילים, 19 טילי גראד, טילי נ"ט, כלי נשק בודדים וכמויות גדולות של תחמושת.

על פי ההודעה, חקירות ראשוניות העלו כי חברי החולייה קיבלו אימונים במחנות בתוך שטח לבנון ותכננו לבצע פעולות בתוך שטח סוריה "שיאיימו על ביטחונם ויציבותם של האזרחים".

בהודעה נכתב כי "המקרה הועבר לרשויות הרלוונטיות לצורך מעקב אחר הליכים משפטיים, בעוד שהרשויות הרלוונטיות ממשיכות לחקור את העצורים כדי לחשוף את קשריהם ומטרותיהם המלאות".

מנגד, בחיזבאללה מכחישים קשר לאירוע, ובהודעת חיזבאללה נכתב: "טענות משרד הפנים הסורי על מעצר חברי חיזבאללה אינן נכונות. מחלקת יחסי הציבור של חיזבאללה הכחישה מכל וכל את הטענות שהעלה משרד הפנים הסורי בנוגע להשתייכותם של חברי חיזבאללה שנעצרו באזור הכפרי המערבי של דמשק.

המחלקה חזרה על הצהרתה הקודמת לפיה לחיזבאללה אין נוכחות או פעילות בשטח סוריה וכי הוא מחויב ליציבות סוריה ולביטחון אזרחיה".