ראש מחלקת המודיעין של טהרן רבתי הודיע היום (רביעי) ​​על שחרורם של שלושה אזרחים הודים שנחטפו על ידי קבוצת זרים ואותרו בעיר ווראמין, מדרום לטהרן. לדבריו, "שוטרים זיהו את מקום המסתור של החוטפים ובני הערובה ובפעולה מהירה וממוקדת שחררו את האזרחים הזרים".

ראש מחלקת המודיעין של הבירה, אמר כי המקרה החל ב-30 באפריל, כאשר משטרת טהרן קיבלה דיווח על חטיפת שלושה אזרחים הודים. הוא ציין כי החקירות הראשוניות העלו כי בזמן שהותם בארצם, הם יצרו קשר חשבון אינסטגרם איראני הטוען שהוא מציע ויזות לאוסטרליה. הם הסכימו להיפגש את מנהלי החשבון בטהרן, אך הם "נעלמו" עם נחיתתם בטהראן.

הוא הוסיף כי החוטפים, שאינם בעלי אזרחות איראנית, יצרו קשר עם משפחות בני הערובה ודרשו כופר בסך 1.8 מיליון רופי הודי.

לדבריו, "צוותים מיוחדים הצליחו לזהות את החשודים - כולם אזרחים זרים - באמצעות אמצעי מודיעין. לאחר מכן, באמצעות תצפיות מדוקדקות, התגלה מיקום בני הערובה בווראמין, ולאחר קבלת אישור משפטי, החל מבצע החילוץ".

ארבעה מחברי החולייה נעצרו בפשיטה ושלושת בני הערובה ההודים שוחררו. הוא ציין כי במהלך מבצע החילוץ נמצאו במקום חטופים נוספים ממדינות שונות שנלקחו כבני ערובה.