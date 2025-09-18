התקיפות בלבנון הערב ( צילום: רשתות לבנוניות )

צה"ל פתח הערב (חמישי) בגל תקיפות לעבר מטרות צבאיות של חיזבאללה בדרום לבנון, כך הודיע דובר צה"ל. במסגרת התקיפות, חיל האוויר הפציץ אתרים צבאיים של כוח רדואן.

בתיעודים הרבים מהתקיפות ניתן לשמוע את הפיצוצים עזים, ולראות את העשן כבד מיתמר במיס אל-ג'בל ובכפר דבין שבדרום לבנון. בתיעודים נוספים נראים תושבי הכפרים נמלטים מבתיהם בשיירה ארוכה של כלי רכב. דובר צה"ל ציין כי "המחסנים שהותקפו מוקמו בלב אוכלוסייה אזרחית ומהווים דוגמה נוספת לשימוש הציני של חיזבאללה באזרחי לבנון כמגן אנושי". מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרעי, הזהיר כי חיל האוויר יתקוף בקרוב תשתיות צבאיות השייכות לחיזבאללה בדרום לבנון. "תושבי המבנים הסמוכים בכפרים מיס אל-ג'בל, כפר תיבנית ודבין - אתם נמצאים במבנים שמשמשים את חיזבאללה. למען ביטחונכם, פנו את האזור באופן מיידי והתרחקו מהם למרחק של לפחות 500 מטר", נמסר.

מצבא לבנון נמסר בתגובה לתקיפות: "האויב הישראלי ממשיך בהפרותיו, שמספרן עלה על 4,500 הפרות מאז כניסת הסכם הפסקת הפעולות האיבה לתוקף, בעקבות תוקפנותו האחרונה נגד לבנון בשנת 2024.

בהקשר זה, האויב הישראלי ממשיך בתקיפותיו נגד האזרחים, והאחרונה שבהן הייתה תקיפת מספר כפרים בדרום היום, בנוסף לפגיעה באזרחים במספר אזורים מיושבים, דבר שגורם לנפגעים ולשהידים.

במקביל, הוא ממשיך בהפרותיו החמורות של הריבונות הלבנונית ביבשה, בים ובאוויר, ובפשעיו המתמשכים נגד תושבי הכפרים בגבול, לרבות ירי פצצות תבערה ופיצוץ בתים.

התקפות והפרות אלו מקשות על פריסת הצבא בדרום, והמשכן יכשיל את יישום תוכניתו, החל מאזור דרום הליטאני".

הבוקר הודיע דובר צה"ל כי צה"ל חיסל באזור בעלבכ שבעומק לבנון את המחבל חוסיין סיפו שריף ששימש כסוחר וספק אמל"ח, ופעל להכוונת חוליות מחבלים שתכננו לקדם מתווי טרור נגד מדינת ישראל בשטח סוריה. דובר צה"ל הוסיף כי התקיפה בוצעה באמצעות כלי טיס של חיל האוויר.