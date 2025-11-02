כיכר השבת
עונש מוות?

החות'ים בתימן: אנשי האו"ם שנעצרו יועמדו לדין בחשד חמור לקשרים עם ישראל

הממשל החות'י הודיע על סיום ההליכים המשפטיים, נגד אנשי האו"ם שלטענתו ריגול עבור ישראל | האו"ם גינה את המעצרים וטוען כי הם פוגעים בסיוע ההומניטרי הנדרש (העולם הרבי)

החות'ים בהפגנת כוח (צילום: החות'ים)

ממשלת החות'ים בתימן הודיעה על כוונתה להעמיד לדין 43 עובדים מקומיים של האו"ם בחשד שפעלו כמרגלים עבור ישראל. ההליכים המשפטיים, כך נמסר, מגיעים לסיומם ויובילו למשפטים ולמתן פסקי דין.

האירוע שהצית את גל המעצרים החמור הזה, הוא מתקפה אווירית ישראלית על הבירה , שאירעה באוגוסט. בתקיפה זו חוסלו מנהיגים חות'ים בכירים, כולל ראש הממשלה של ממשלת וככל הנראה תשעה שרים נוספים. זו הייתה המתקפה הראשונה מסוגה שהביאה למותם של בכירים רשמיים.

החות'ים טוענים כי תא בתוך תוכנית המזון העולמית (WFP) היה מעורב באופן ברור ב"מיקוד ישיר" של הממשלה. העובדים שיועמדו לדין יואשמו בריגול למען ישראל.

על פי נתוני האו"ם, לפחות 59 אנשי צוות שלו מוחזקים כעת על ידי החות'ים. מתוך קבוצה זו, 43 עובדים מקומיים יעמדו כאמור בפני משפט.

מכיוון שהנאשמים הם אזרחים תימנים, הם עלולים לעמוד בפני עונש מוות בהתאם לחוק התימני. בכיר חות'י הדגיש כי החוקים הללו אינם חדשים אלא יושמו על ידי משטרים קודמים. החות'ים טוענים כי ההליך השיפוטי מתנהל "תחת פיקוח שיפוטי מלא".

האו"ם, אשר גינה את המעצרים ה"שרירותיים" הללו ודורש את שחרורם המיידי של אנשיו, דחה שוב ושוב את ההאשמות כי הצוות שלו או פעולותיו היו מעורבים בריגול. האו"ם מזהיר כי מעצרים אלו, שבאו לאחר שכוחות הביטחון החות'יים נכנסו למספר משרדי האו"ם בצנעא, מקשים באופן גובר על יכולת הארגון לספק סיוע חיוני לנזקקים בתימן.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהעולם הערבי:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר