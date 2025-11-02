ממשלת החות'ים בתימן הודיעה על כוונתה להעמיד לדין 43 עובדים מקומיים של האו"ם בחשד שפעלו כמרגלים עבור ישראל. ההליכים המשפטיים, כך נמסר, מגיעים לסיומם ויובילו למשפטים ולמתן פסקי דין.

האירוע שהצית את גל המעצרים החמור הזה, הוא מתקפה אווירית ישראלית על הבירה צנעא, שאירעה באוגוסט. בתקיפה זו חוסלו מנהיגים חות'ים בכירים, כולל ראש הממשלה של ממשלת החות'ים וככל הנראה תשעה שרים נוספים. זו הייתה המתקפה הראשונה מסוגה שהביאה למותם של בכירים רשמיים.

החות'ים טוענים כי תא בתוך תוכנית המזון העולמית (WFP) היה מעורב באופן ברור ב"מיקוד ישיר" של הממשלה. העובדים שיועמדו לדין יואשמו בריגול למען ישראל.

על פי נתוני האו"ם, לפחות 59 אנשי צוות שלו מוחזקים כעת על ידי החות'ים. מתוך קבוצה זו, 43 עובדים מקומיים יעמדו כאמור בפני משפט.

מכיוון שהנאשמים הם אזרחים תימנים, הם עלולים לעמוד בפני עונש מוות בהתאם לחוק התימני. בכיר חות'י הדגיש כי החוקים הללו אינם חדשים אלא יושמו על ידי משטרים קודמים. החות'ים טוענים כי ההליך השיפוטי מתנהל "תחת פיקוח שיפוטי מלא".

האו"ם, אשר גינה את המעצרים ה"שרירותיים" הללו ודורש את שחרורם המיידי של אנשיו, דחה שוב ושוב את ההאשמות כי הצוות שלו או פעולותיו היו מעורבים בריגול. האו"ם מזהיר כי מעצרים אלו, שבאו לאחר שכוחות הביטחון החות'יים נכנסו למספר משרדי האו"ם בצנעא, מקשים באופן גובר על יכולת הארגון לספק סיוע חיוני לנזקקים בתימן.