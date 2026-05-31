פיצוץ בצמרת השלטון האיראני: בערוץ האופוזיציה האיראני איראן אינטרנשיונל דווח הערב (ראשון) כי הנשיא מסעוד פזשכיאן שלח מכתב רשמי למנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי בבקשה להתפטר.

גורם ששוחח עם איראן אינטרנשיונל מסר כי פזשכיאן אמר במכתבו הנוקב והביקורתי, שנשלח בשעות האחרונות, שהממשלה האיראנית הודחה למעשה מתהליך קבלת ההחלטות המרכזי והחיוני של המדינה. השליטה בפועל, כך לדבריו של פזשכיאן, עברה לידיה של קבוצה ספציפית של מפקדים במשמרות המהפכה.

פזשכיאן הדגיש במכתב כי הוואקום שנוצר עקב הדרתה של הממשלה הוא זה שסלל את הדרך לזרמים קיצוניים במשמרות המהפכה להשתלט. הוא אף הצהיר כי בנסיבות אלה, הוא אינו מסוגל לנהל את הממשלה ולמלא את חובותיו החוקיות. מסיבה זו, הוא קרא כאמור להתפטרותו המיידית.

עדיין לא ברור אם מוג’תבא ח’אמנאי יסכים לקבל את התפטרותו של הנשיא, אך תוכן המכתב מצביע על קרע עמוק וחסר תקדים בצמרת השלטון של הרפובליקה האסלאמית.

הערב, פרסם פזשכיאן ציוץ ב-X שבו רמז על המהלך, ובו כתב: "אי אפשר להתמודד עם אתגרים גדולים בלי לשאת בקשיים הכרוכים בכך. מעבר בדרך המלאה עליות ומורדות זו אפשרי רק באמצעות מודעות ושיתוף פעולה ציבורי. עלינו להציג לציבור את המציאות כפי שהיא, כדי שכל חלקי החברה ישתתפו בפתרון הבעיות. כאב משותף זה לעולם לא יירפא כאשר כל אחד יפעל בנפרד".