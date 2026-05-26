מטוסי קרב של ארה"ב ממריאים ( צילום: פיקוד מרכז סנטקום צבא ארה"ב )

המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, פרסם הבוקר (שלישי) מסר כתוב, בו איים כי "מחוג הזמן לא יחזור אחורה" וכי העמים והארצות באזור לא ישמשו עוד "מגן לבסיסים האמריקניים".

במסר, שפורסם על רקע המתיחות הגוברת בין טהרן לוושינגטון, הוסיף חמינאי כי "אמריקה, בנוסף לכך שלא תהיה עוד נקודה בטוחה לרשע למעשי תוקפנות ולהצבת בסיסים צבאיים באזור, הולכת ומתרחקת מיום ליום ממעמדה הקודם". המסר מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמצא בהאטה משמעותית. על פי דיווחים שפורסמו בעיתון וול סטריט ג'ורנל, המחלוקת המרכזית נסובה סביב שתי סוגיות עיקריות: תוכנית הגרעין האיראנית והסיוע הכספי שטהרן מצפה לקבל במסגרת ההסכם. גורמים אמריקניים הביעו חשש כי איראן תגרור רגליים בנושאים הגרעיניים לאחר שתקבל שורת הקלות כלכליות. במקביל למסר המנהיג העליון, פרסמה סוכנות הידיעות האיראנית נור ניוז אזהרה חריפה כלפי ממשל טראמפ. "אם ארה"ב, לקראת גביע העולם, בונה על שליטה בשוק הנפט ועל הורדת מחיר הדלק - עליה לדעת ששילוב בין לחץ צבאי לבין משא ומתן עם איראן הוא הימור גדול", נכתב בהודעה. "כל טעות בחישוב עלולה להפוך את שמו של טראמפ לסמל של טעות יקרה ומרה - וליצור זיכרון שייזכר מחדש בכל גביע עולם". שֵׁדָה על הפסים: הרכבת המהירה בעולם של יפן יוצאת לדרך דני שפיץ | 12:53 פקיד הקבלה שפוטר אחרי עימות עם ישראלים - עושה מזה קופה ברשת יאיר טוקר | 11:49 האיומים האיראניים לא הסתפקו במילים בלבד. משמרות המהפכה פרסמו טענות לפיהן הפילו כטב"ם אמריקני מדגם MQ-9, וביצעו ירי לעבר כטב"ם נוסף מדגם RQ-4 ולעבר מטוס קרב מדגם F-35. הטענות האיראניות מגיעות על רקע התקיפות האמריקניות שבוצעו הלילה (בין שני לשלישי) בדרום איראן נגד מטרות של משמרות המהפכה.

ספינת USS Gerald R. Ford (CVN 78) ( צילום: כוחות הצי האמריקאי באירופה-אפריקה/צי ה-6 של ארה"ב )

על פי הדיווחים, צבא ארצות הברית תקף סירות של משמרות המהפכה שניסו להטמין מוקשים ימיים, וכן אתרים לשיגור טילים. דובר פיקוד המרכז של צבא ארה"ב (סנטקום), טים הוקינס, אישר את התקיפה והבהיר כי הפעולה בוצעה מתוך "הגנה עצמית". בכלי התקשורת באיראן דווח כי ארבעה מאנשי חיל הים של משמרות המהפכה נהרגו בתקיפה.

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח מפי בכיר בצבא ארה"ב כי טילי קרקע-אוויר איימו על כ-20 ספינות מלחמה אמריקניות - כולל שתי נושאות מטוסים וכלי השיט שמלווים אותן - במפרץ עומאן ובים הערבי. הספינות אוכפות את המצור נגד כלי שיט שמנסים להגיע לנמלים איראניים, או לצאת מהם.

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: מעיין טואף/ לע״מ )

המתיחות הגוברת במפרץ הפרסי מגיעה על רקע דרישה חריגה שפרסם הנשיא טראמפ הלילה ברשת החברתית Truth Social. טראמפ הבהיר כי האורניום המועשר שברשות טהראן יהיה חייב להיהרס כחלק בלתי נפרד מההסכם. "האורניום המועשר יועבר לאלתר לידי ארצות הברית כדי שיוחזר לשם ויושמד או שלחלופין, ועדיף, בתיאום ובשיתוף פעולה עם הרפובליקה האסלאמית של איראן, יושמד במקום שבו הוא נמצא או באתר אחר שיוסכם עליו", כתב טראמפ.

מנגד, דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני, אבראהים רזאאי, מסר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי "בשלב הזה איראן לא תסכים לשום דבר שקשור לתוכנית הגרעין". הדברים מעידים על פער משמעותי בין העמדות, כאשר ארה"ב דורשת התחייבויות ברורות בנושא הגרעין, ואילו איראן מסרבת לדון בנושא זה בשלב הנוכחי.

בישראל, ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר למקורביו בשיחות סגורות כי לישראל יכולת מועטה בלבד להשפיע על קבלת ההחלטות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בנוגע לאיראן, כך עולה מדיווחים שפורסמו אתמול בסוכנות הידיעות רויטרס, המצטטת שני מקורות המעורים בפרטי השיחות. גורם ישראלי בכיר אישר לרויטרס כי נתניהו הודה בפני מקורביו: "אין לנו כרגע שום יכולת להשפיע על הנשיא טראמפ".