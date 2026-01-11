מקורות באיראן מסרו הלילה (בין שבת לראשון) לאתר החדשות 'איראן אינטרנשיונל', המזוהה עם האופוזיציה המקומית, כי כוחות הביטחון של המשטר האיראני עושים שימוש בכוח קטלני נגד המפגינים במדינה. בטלוויזיה הרשמית, דיווחו הבוקר, כי יש לפחות 30 הרוגים מקרב כוחות הביטחון האיראניים שמנסים לדכא את המחאה.

עיתון ה'וול סטריט ג'ורנל' דיווח אתמול כי גורמים בממשל טראמפ קיימו דיונים ראשוניים בבחינת האפשרות לתקיפה צבאית באיראן. לפי הדיווח, אחת האופציות שנבחנו היא תקיפה אווירית מסיבית נגד שורה של יעדים צבאיים אסטרטגיים.

למרות הדרמה, גורמים בוושינגטון מבהירים כי בשלב זה מדובר ב"שיחות תכנון שגרתיות" ואין עדיין קונצנזוס בתוך הממשל על דרך הפעולה. נכון לעכשיו, לא זוהתה תזוזה של כוחות או נכסים צבאיים אמריקניים המעידים על תקיפה קרובה.

מאוחר יותר פורסם ב'ניו יורק טיימס', כי בזמן האחרון הוצגו לנשיא טראמפ מספר אופציות חדשות של תקיפה באיראן וכי הוא שוקל אותן בכובד ראש - וזאת בשל ההתחייבות שנתן כי במידה והמשטר האיראני יהרוג אזרחים הוא יתערב.

ברויטרס דווח לפני זמן קצר, כי בכירים בישראל אמרו, כי הם נערכים לקראת תקיפה אמריקנית אפשרית באיראן, בעיקר בהגנה, הקבינט המדיני ביטחוני, ייתכנס בנושא זה ביום שלישי הקרוב. הערב, ראש הממשלה נתניהו יקיים דיון ביטחוני מצומצם על המצב באיראן.

במקביל מספר חברות תעופה גדולות מבטלות בזה אחר זה, את הטיסות לאיראן וממנה, החברות שביטלו לאחרונה הן ממדינות מוסלמיות; כדוגמת; טורקיש איירלנס, קטאר אירוויז והשכנה אזרבייג'ן איירליינס.

גם שירותי האינטרנט במדינה מושבתים מזה שעות ואף ימים, כאשר מי שהתגייס לטובת האזרחים הוא אילון מאסק, שמפעיל במדינה שירותי סטארלינק.

בתוך כך, באיראן מנסים לשדר עסקים כרגיל ויו"ר הפרלמנט האיראני מוחמד קאליבאף, המקושר מאוד לשלטון, איים בחזרה ואמר: "במידה ואכן ארצות הברית תתקוף את ארצנו בגלל המחאות האזרחיות, איראן תתקוף בחזרה את ישראל ובסיסי צבא של ארצות הברית הנמצאים באיזור".

על פי ההערכות השמרניות ביותר באיראן, לפחות 2,000 מפגינים נהרגו במחאות במהלך היומיים האחרונים.

רופא מהעיר ראשת צוטט בערוץ כי לאחד מבתי החולים בעיר הגיעו לפחות 70 גופות של מפגינים שנהרגו בהפגנות הסוערות.

העיתון 'ניו יורק טיימס' דיווח הלילה כי נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, קיבל בימים האחרונים תדרוך על אפשרויות חדשות לתקיפות צבאיות באיראן והוא שוקל זאת ברצינות בתגובה להתנהלות המשטר האיראני ודיכוי המחאות בהרג מפגינים.