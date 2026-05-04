משרד ההגנה של איחוד האמירויות פרסם כעת (שני) הודעה רשמית בה נמסר כי ארבעה טילי שיוט שוגרו מאיראן לפני זמן קצר לעבר המדינה. על פי ההודעה, שלושה מהטילים יורטו בהצלחה מעל המים הטריטוריאליים של איחוד האמירויות, בעוד שהטיל הרביעי נפל לים.

עדכון: שעה קלה לאחר הדיווח של משרד ההגנה, התקבלו דיווחים נוספים על ההסלמה ושיגור אמצעי לחימה נוספים, הצבא הבריטי דיווח, כי אוניה עולה באש מול חופי דובאי באיחוד האמירויות. בעקבות ההסלמה מחיר הנפט זינק והוא כעת עומד על 114 דולרים לחבית.

בהודעה הרשמית הובהר כי הקולות החזקים שנשמעו בחלקים שונים של המדינה היו תוצאה ישירה של פעולת היירוט המוצלחת של האיומים האוויריים. גורמים במשרד ההגנה הדגישו כי מערכות ההגנה האווירית פעלו כנדרש ומנעו פגיעה ביעדים בתוך שטח המדינה.

התרעות חירום במכשירי הנייד

מוקדם יותר היום דיווחו אזרחים באיחוד האמירויות כי קיבלו התרעות חירום למכשירי הנייד שלהם בדבר איום טילים פוטנציאלי מצד איראן. בהודעה שהתקבלה במכשירים נכתב: "עקב המצב הנוכחי ואיום טילים פוטנציאלי, אנא מצאו מחסה מיידי בבניין מאובטח הרחק מחלונות, דלתות ואזורים פתוחים והמתינו להוראות רשמיות".

כעבור דקות אחדות, משרד הפנים של איחוד האמירויות שלח הודעה נוספת למכשירים הניידים של התושבים והודיע כי "האיום הסתיים והמצב בטוח כעת". מדובר בפעם הראשונה שבה נשלחת התרעה מסוג זה מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש מול איראן.

רקע: מתיחות גוברת במפרץ

האירוע מתרחש על רקע מתיחות גוברת באזור המפרץ הפרסי ומצרי הורמוז. מוקדם יותר, איחוד האמירויות האשימה את איראן בתקיפת מכלית נפט גולמי השייכת לחברת הנפט הממשלתית של אבו דאבי באמצעות כלי טיס בלתי מאוישים. התקרית התרחשה בעת שהמכלית ניסתה לחצות את מצר הורמוז.

על פי דיווח של יחידת הלוגיסטיקה הימית של חברת הנפט הממשלתית, המכלית ששמה "ברכה" הייתה ריקה ממטען בזמן שהותקפה על ידי שני כטב"מים. בחברה אישרו כי לא דווח על נפגעים בתקרית.