"הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', שמחפשת את איש התקשורת הבא של המגזר החרדי - ברבע הגמר. והערב (שלישי) אנחנו עם החלק השני של רבע הגמר - והוא יהיה מרתק ומותח, עד שנדע מי יעבור אל חצי הגמר.

המועמדים שצלחו את האודישנים ועברו לרבע הגמר: שלומי בלוך, רפאל יום טוב, אליהו הרשלר, יונתן לוי, ישראל מאיר, דוד רוזן, יצחק בוארון, מאיר שמחה, איתמר ולדמן, אליהו חורי, אליהו פארג', שמעון תורג'מן, אריאל שרפר.

בפרק הזה, המתמודדים יתמודדו מול פאנל השופטים שלנו ויאלצו להשיב על כל השאלות הקשות ולרצות את חברי הפאנל, תוך כדי שהם יאלצו להתמודד עם הפרעה לא שגרתית באמצע הדברים.

את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי פאנל מעולם התקשורת, כאשר בכל פרק אנו מארחים שופטים אורחים, כך ששולחן השופטים שלנו כולל ייצוג ממגוון עולמות התקשורת.

בפרק רבע הגמר, חברי הפאנל הם: מגיש ופרשן 'כיכר השבת' ישי כהן, חבר-הכנסת משה אבוטבול, אושיית הרשת והזמר שוקי סלומון והמנטליסט ואמן החושים מני הולנדר.

רגע לפני שהמועמדים נכנסו לאודישן, הם עברו ריאיון מעמיק ומשוחרר בלאונג' אצל משה מנס ואלי גוטהלף, שם הם נאלצו לחשוף פרטים חדשים על עצמם, וזה היה מרתק במיוחד.

