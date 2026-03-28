חצי הגמר של "הטאלנט" - תוכנית הריאליטי של 'כיכר השבת', שמחפשת את איש התקשורת הבא של המגזר החרדי.

והערב (מוצאי שבת קודש) אנחנו עם החלק הראשון של חצי הגמר - בו התבקשו המתמודדים, שלושה מתוך השישה שעלו לגמר (שני מתמודדים פרשו מסיבות אישיות), להציג את הרעיון שלהם לתוכנית אותה יגישו ב'כיכר השבת', במידה ויזכו בגמר הגדול של התוכנית היוקרתית.

את התוכנית, שמצולמת באולפני 'כיכר השבת', מגיש ישי לפידות, ולצידו חברי פאנל מעולם התקשורת, כאשר בכל פרק מתארחים שופטים אורחים, כדי שיהיה ייצוג ממגוון עולמות התקשורת.

בפרק חצי הגמר, חברי פאנל השופטים הם צוות המגישים של 'כיכר השבת': ישי כהן, משה מנס, יוסי סרגובסקי ואלי גוטהלף.

המתמודדים נפגשו עם המנטור משה מנס והציגו בפניו את החזון והרעיון שלהם לתוכנית האישית שלהם ב'כיכר השבת'.

שלושת המתמודדים שיציגו את הרעיון שלהם בחלק הראשון של חצי גמר הם - אליהו חורי, רפאל יומטוב וישראל מאיר.

השופטים צופים במפגש שצולם, מביעים את דעתם ומעניקים ניקוד המתבסס על שלושה פרמטרים - עד כמה הרעיון המקורי, עד כמה יש מקום לתוכנית כזו באתר החרדי הגדול בעולם 'כיכר השבת' ועד כמה המתמודד מצליח להבהיר את עצמו בצורה רהוטה וברורה.

לכל אחד מהשופטים יש עד 10 נקודות לתת לכל מתמודד - וזה עומד להיות מאתגר מאוד ומותח הרבה יותר, עד שנדע מי הצליח במשימה ועלה לגמר הגדול.

