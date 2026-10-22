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דריכות גבוהה מול איראן |  וסרטוני ה-AI שחורכים את הרשת • צפו

דריכות שיא במערכת הביטחון על רקע הגברת אימוני חיל האוויר והצהרת נתניהו להפלת המשטר באיראן | כינוס היסטורי במעונו של הרב דב לנדו | אריה דרעי בהבטחת בחירות דרמטית | באלעד: עימותים סביב מעצר עריק וטענות לכניסת שוטרים לפנימיות הישיבות | מחירי הביצים המפוקחות יעלו | משרד החוץ הגרמני נזף בשגריר איראן | והתיעוד הקיצוני היומי שחורך את הרשת - אחרי התחזית | (היום בכיכר)

יס
יוסי סרגובסקי
כיכר השבת |
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"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

דריכות שיא במערכת הביטחון: חיל האוויר מגביר אימונים לקראת אפשרות למערכה מול איראן, כשההכרעה צפויה לאחר הבחירות. במקביל, רה"מ מבהיר כי היעד הוא הפלת המשטר, ומכחיש כי טראמפ בלם מתקפה.

בגזרה הפוליטית: הרב דב לנדו נועד עם אנשי עסקים חרדים, קרא להצביע רק ל-ג' והבטיח מענה למצוקותיהם בחינוך. במקביל, הכריז על תוכנית "תפילין לכל ילד" וחיוב מקום תפילה בכל בית ספר.

באלעד פרצו מהומות קשות בעקבות מעצר עריק; המשטרה דיווחה על שוטר שנפצע, ובישיבות זועמים על כניסת כוחות לפנימיות והשלכת רימוני הלם לעבר תלמידים.

עוד בדיווחים: מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בנובמבר בכ-2.1%, ובגרמניה נזפו בשגריר לאחר שנחשפה מזימת חיסול נגד בכירי הקהילה היהודית.

ולסיום – התיעוד הקיצוני אחרי התחזית. צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!
בנימין נתניהואריה דרעיאיראןאלעדחיל האווירמחירי מזוןדב לנדו

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