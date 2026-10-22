"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.

דריכות שיא במערכת הביטחון: חיל האוויר מגביר אימונים לקראת אפשרות למערכה מול איראן, כשההכרעה צפויה לאחר הבחירות. במקביל, רה"מ נתניהו מבהיר כי היעד הוא הפלת המשטר, ומכחיש כי טראמפ בלם מתקפה.

בגזרה הפוליטית: הרב דב לנדו נועד עם אנשי עסקים חרדים, קרא להצביע רק ל-ג' והבטיח מענה למצוקותיהם בחינוך. במקביל, אריה דרעי הכריז על תוכנית "תפילין לכל ילד" וחיוב מקום תפילה בכל בית ספר.

באלעד פרצו מהומות קשות בעקבות מעצר עריק; המשטרה דיווחה על שוטר שנפצע, ובישיבות זועמים על כניסת כוחות לפנימיות והשלכת רימוני הלם לעבר תלמידים.

בנט יכול לחייך: סקר המנדטים האחרון של ישראל היום לפני הבחירות יוני גבאי | 18:29

עוד בדיווחים: מחירי הביצים שבפיקוח יעלו בנובמבר בכ-2.1%, ובגרמניה נזפו בשגריר איראן לאחר שנחשפה מזימת חיסול נגד בכירי הקהילה היהודית.

ולסיום – התיעוד הקיצוני אחרי התחזית. צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!