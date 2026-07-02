"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
4 גנבים נתפסו על חם ונקשרו יחד | מודיעין עילית: ילד בן 7 נהרג מאוטובוס • צפו
טרגדיה במודיעין עילית: ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס | יעקב אשר במתקפה על מדיניות הגיוס | איראן מאיימת על כלי השיט במצר הורמוז | 1,000 ימים למלחמה: נתוני הפצועים מטלטלים | סערה בעקבות דבריו של אלמוג כהן | תיעוד חריג: ניסיון פריצה לנשקייה בכפר עזה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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