כותרות היום בכיכר 4 גנבים נתפסו על חם ונקשרו יחד | מודיעין עילית: ילד בן 7 נהרג מאוטובוס • צפו טרגדיה במודיעין עילית: ילד בן 7 נהרג מפגיעת אוטובוס | יעקב אשר במתקפה על מדיניות הגיוס | איראן מאיימת על כלי השיט במצר הורמוז | 1,000 ימים למלחמה: נתוני הפצועים מטלטלים | סערה בעקבות דבריו של אלמוג כהן | תיעוד חריג: ניסיון פריצה לנשקייה בכפר עזה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 18:07