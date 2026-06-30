אוצרות מושחתים: מסע אל שחיתות המיליארדים שמרעידה את עיראק

הררי מזומנים ומטילי זהב בכספות: מבצע הקומנדו שמטלטל את עיראק ( צילום: רשתות חברתיות )

עיראק סוערת בעקבות גל מעצרים חסר תקדים נגד בכירים פוליטיים, במסגרת מה שכונה "מבצע שחר" שהוזמן על ידי ראש הממשלה החדש, עלי אל-זאידי.

כוחות עילית ללוחמה בטרור פשטו על מתחם "האזור הירוק" המבוצר בבגדאד וחשפו עושר בלתי נתפס שנגנב מקופת המדינה. בביתה של חברת הפרלמנט הינד אל-עבאסי, מצאו הרשויות סכום דמיוני של 57 מיליון דולר במזומן ו-27 קילוגרמים של זהב טהור.

הפשיטה על ביתה עליא נסיף שלחית איראן בעיראק - צילום: רשתות חברתיות הפשיטה על ביתה עליא נסיף שלחית איראן בעיראק | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

ביתה של עליא נסיף, שלפי הדיווח שימשה כסוכנת של משטר הטרור של הרפובליקה האסלאמית של איראן בעיראק. כוחות המאבק בשחיתות בעיראק עצרו את הפוליטיקאית הוותיקה עליא נסיף. | חברת מועצת מחוז סלאח א-דין, אמל מרעי,

הפשיטות לא עצרו שם. בביתה של חברת הפרלמנט עליה נאסיף, שנעצרה יחד עם בנה (ששימש כראש המטה של ראש הממשלה לשעבר א-סודאני), נתפסו מעל 20 מיליארד דינר עיראקי וכמויות גדולות של זהב. בחיפושים אחרים, נמצאו נכסים ומזומנים בשווי של מעל 85 מיליון דולר הקשורים לרשתות שחיתות במשרד הנפט.

השלוחה האיראנית - מעצרים של פקידים, חברי פרלמנט ופוליטיקאים. עשרות מיליוני דולרים במזומן, זהב ונכסים נתפסו. ( צילום: רשתות חברתיות )

חלק מהמקרים, הכסף היה טמון עמוק כל כך מתחת לבתי המגורים, עד שהיה צורך בציוד מכני כבד כדי לחפור ולחשוף את המטמונים. סוחטים את טראמפ: אלו הדרישות של איראן לפני חזרה למשא ומתן ישראל גראדווהל | 15:26 כמו בסרט: האסירים השתלטו על הכלא ולקחו סוהרים כבני ערובה אריה רוזן | 15:29 מי נגד מי? מסע המעצרים מתבסס במידה רבה על הודאותיו של סגן שר הנפט לשעבר, עדנאן אל-ג'ומיילי, שנעצר בחודש מאי. בין העצורים הבולטים: עלי אל-בהדלי: סגן שר הנפט לענייני הפצה, שבביתו נמצאו 11 מיליון דולר ו-4 מיליארד דינר עיראקי במזומן. הוא מואשם על ידי ארה"ב בהברחת נפט איראני ומימון מיליציות. אמל מרעי: חברת מועצת מחוז סלאח א-דין, שבביתה נמצאו 4 מיליון דולר במזומן. בכירים נוספים: ראאד אל-ג'ובורי (מושל סלאח א-דין לשעבר) ומנהל הבריאות של המחוז.

שמות חברי פרלמנט ובכירים (נוכחיים ולעבר) שנעצרו בחשד למעורבות בפרשיות שחיתות. מתחת לכותרת מופיעים תצלומים ושמות של 15 אישים, מרביתם נושאים בתואר חבר פרלמנט/מחוקק, לצד כמה בכירים אחרים במשרדי ממשלה.

בסך הכל דווח על מעצרם של כ-47 חשודים, ביניהם 12 חברי פרלמנט מכהנים שחסינותם הוסרה. המעצרים מתמקדים בעיקר במעגל הקרוב לראש הממשלה לשעבר מוחמד שיאע א-סודאני ובגורמים סונים מקואליציית "עזם".

המבט של אליזבט צורקוב

החוקרת הישראלית אליזבט צורקוב, שמכירה את המציאות העיראקית מקרוב לאחר ששהתה בשבי "גדודי חזבאללה" (מיליציה פרו-איראנית בעיראק) במשך כשנתיים וחצי, מספקת ניתוח מפכח של האירועים.

צורקוב, שנחטפה בבגדאד במרץ 2023 ושוחררה רק בספטמבר 2025 לאחר מאמצים בינלאומיים ודיווחים על עינויים שעברה, טוענת כי מדובר ב"אכיפה סלקטיבית".

חברת הפרלמנט הינד אל־עבאסי כ־5 מיליון דולר במזומן, 27 קילוגרמים של זהב טהור ( צילום: רשתות חברתיות )

לדבריה: "מוקדם מדי לשפוט את מסע המעצרים של פקידים בעיראק, שכן אני שומע ממקורות בעיראק שמעצרים נוספים צפויים. חשוב לזכור שכל פוליטיקאי עיראקי הוא פשוטו כמשמעו מושחת, ולכן יש לכלוא את כולם."

עוד כתבה צורקוב: הקמפיין הנוכחי מונע מאינטרסים פוליטיים מובהקים. היא מציינת כי בעוד שאנשיו של א-סודאני וגורמים סונים נעצרים, "מרכזי השחיתות הגדולים" כמו ראש הממשלה לשעבר נורי אל-מאלכי והמיליציות הנתמכות על ידי איראן נותרים חסינים ובלתי נגועים.

דיווח מעיראק: כוחות הביטחון העיראקיים פשטו על ביתו של מושל מחוז ואסט לשעבר וחבר הפרלמנט המכהן, מוחמד ג'מיל, במסגרת מבצע נרחב נגד שחיתות, שבמסגרתו פועלות הרשויות נגד פוליטיקאים ובכירים החשודים במעשי שחיתות. - צילום: רשתות חברתיות דיווח מעיראק: כוחות הביטחון העיראקיים פשטו על ביתו של מושל מחוז ואסט לשעבר וחבר הפרלמנט המכהן, מוחמד ג'מיל, במסגרת מבצע נרחב נגד שחיתות, שבמסגרתו פועלות הרשויות נגד פוליטיקאים ובכירים החשודים במעשי שחיתות. | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:06

צורקוב רואה במסע המעצרים ניסיון של הממשלה להראות לציבור שהיא נלחמת בשחיתות בזמן שהמטבע העיראקי קורס והמדינה מתקשה לשלם משכורות, תוך שהיא משתמשת במנגנוני החוק כדי לשבור את כוחם של יריבים פוליטיים.