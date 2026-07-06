כותרות היום בכיכר הסוף למעצר בחורי הישיבות? | זרק רימון הלם לתוך רכב ונעל את הנהג • צפו חסינות מעצרים לבני ישיבות: הנוסח הסופי נחשף | נתניהו דורש מטראמפ לבלום את עסקת ה-F35 לטורקיה | משרד החינוך מסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר | ישראל מרחיבה את הסיוע והשיקום בוונצואלה | מרדף בכביש 65 הסתיים בתוך חצר בית | עדות דרמטית במשפט נתניהו על השמדת ראיה | בנק ישראל מוריד שוב את הריבית | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יס יוסי סרגובסקי כיכר השבת | 19:15