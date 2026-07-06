"היום בכיכר" - יוסי סרגובסקי עם סיכום החדשות המרכזיות בארץ ובעולם, עדכונים שחשוב לדעת, ורגעים שאסור לפספס – הכל בפורמט חד, תמציתי וברור.
כותרות היום בכיכר
הסוף למעצר בחורי הישיבות? | זרק רימון הלם לתוך רכב ונעל את הנהג • צפו
חסינות מעצרים לבני ישיבות: הנוסח הסופי נחשף | נתניהו דורש מטראמפ לבלום את עסקת ה-F35 לטורקיה | משרד החינוך מסדיר את הנחת התפילין בבתי הספר | ישראל מרחיבה את הסיוע והשיקום בוונצואלה | מרדף בכביש 65 הסתיים בתוך חצר בית | עדות דרמטית במשפט נתניהו על השמדת ראיה | בנק ישראל מוריד שוב את הריבית | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)
יס
כיכר השבת |
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