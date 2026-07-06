בשמחת השבע ברכות כך עשרות קהילות חסידיות הפתיעו את יו"ר הסיעה גולדברג בבית שמש | תיעוד עשרות קהילות חסידיות ערכו שמחת שבע ברכות מרכזית לבנו של יו"ר הסיעה החסידית • מיצג הוקרה מיוחד מ-100 קהילות קודש הוקם לכבוד השמחה | תיעוד מיוחד מהשמחה הגדולה (בית שמש)