כיכר השבת
בשמחת השבע ברכות

כך עשרות קהילות חסידיות הפתיעו את יו"ר הסיעה גולדברג בבית שמש | תיעוד

עשרות קהילות חסידיות ערכו שמחת שבע ברכות מרכזית לבנו של יו"ר הסיעה החסידית • מיצג הוקרה מיוחד מ-100 קהילות קודש הוקם לכבוד השמחה | תיעוד מיוחד מהשמחה הגדולה (בית שמש)

שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)

עשרות קהילות חסידיות ב, התכנסו בסוף השבוע האחרון לשמחת שבע ברכות מרכזית לרגל נישואי בנו של יו"ר הסיעה החסידית ומ"מ ראש העיר, הרב שמעון גולדברג.

האירוע, שנערך ביוזמת קהילות הקודש בעיר, היווה ביטוי מרגש של אחדות והכרת הטוב לעשייה הציבורית המתמשכת למען הציבור החסידי.

בשמחת השבע ברכות המרכזית השתתפו אדמו"רי ורבני העיר, ובהם כ"ק האדמו"ר מוויז'שניץ, הגאון רב"מ מינצברג רב קהילת ה"מתמידים", כ"ק האדמו"ר מראדושיץ, כ"ק האדמו"ר ממיאהלוביץ, וכ"ק האדמו"ר מראדושיץ רמה ב'. כמו כן נכחו הגאון ריא"ב קליינמן רב שכונת חפציבה, הגאון רא"י אולמן רב שכונת רמת אברהם, והגאון ר"א ויינר שליח חב"ד הראשי של העיר.

בין המשתתפים נמנו גם הגאון רפ"ט בינדר רב דחסידי צאנז, הגאון רי"י רבינוביץ רב בית המדרש "תפארת יעקב", הגאון רש"ן דהן רב חב"ד המרכזי רמה א', הגאון ר"א פולק רב רהל חסידים רמה ה', הגאון ר"א פאנעט רב דחסידי דעעש, והגאון רי"מ ויינר רב דחסידי ביאלא.

שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)

לצד רבני העיר, הגיעו לשמחה גם אישי ציבור בכירים: יו"ר "שלומי אמונים" ח"כ מאיר פרוש, ראש העיר שמואל גרינברג, סגן ראש העיר אציק אלמליח, סגן ראש העיר ירושלים יצחק מאיר ברים, חבר מועצת העיר חיפה אברהם שטרן, משנה לראש העיר מוטי לייטנר, ועשרות ראשי ונציגי קהילות ומוסדות מכל רחבי העיר.

אולם הרגע המרגש ביותר בשמחה היה ללא ספק המיצג המיוחד שהוקם לכבוד המשפחה. בכניסה לאולם הופתעו המשתתפים לגלות מיצג הוקרה מרשים שהוקם במיוחד לכבוד השמחה. המיצג, שכלל בר משקאות מפואר ועיצוב ענק, הוקם ביוזמתן של כ-100 קהילות קודש, בתי כנסת ומוסדות חינוך מהציבור החסידי בבית שמש.

שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
שמחת השבע ברכות (צילום: קובי הר-צבי)
בית שמשחתונהשבע ברכותשמעון גולדברגקהילותחצרות חסידים

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