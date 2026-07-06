כיכר השבת
תוך כדי השינה

תינוקת בת חודשיים אותרה מחוסרת הכרה בבית שמש - מצבה אנוש

תינוקת כבת חודשיים אותרה במצב אנוש, לאחר שנמצאה מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש | צוות מד"א פינה אותה לבית החולים שערי צדק בירושלים (בארץ)

הזירה בבית שמש (צילום: איחוד הצלה)

תינוקת כבת חודשיים נמצאה היום (שני) מחוסרת הכרה בבניין מגורים ב. צוותי החירום והרפואה העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק בירושלים.

חובש רפואת חירום במד"א רפאל טולידאנו סיפר: "כשהגענו לבניין הביאו אלינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".

מוישי הורביץ, מנחם אייכלר ומוישי סירוקה חובשי איחוד הצלה שביצעו בתינוקת פעולות החייאה סיפרו: "נמסר לנו כי היא איבדה את ההכרה תוך כדי שנת הצהריים. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה".

בית שמשתינוקתמחוסרת הכרה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר