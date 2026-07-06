תינוקת בת חודשיים אותרה מחוסרת הכרה בבית שמש - מצבה אנוש

תינוקת כבת חודשיים נמצאה היום (שני) מחוסרת הכרה בבניין מגורים בבית שמש. צוותי החירום והרפואה העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק בירושלים.

חובש רפואת חירום במד"א רפאל טולידאנו סיפר: "כשהגענו לבניין הביאו אלינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר אנוש".

מוישי הורביץ, מנחם אייכלר ומוישי סירוקה חובשי איחוד הצלה שביצעו בתינוקת פעולות החייאה סיפרו: "נמסר לנו כי היא איבדה את ההכרה תוך כדי שנת הצהריים. ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים תוך כדי המשך פעולות החייאה".