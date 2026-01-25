לפנות בוקר (ראשון) התקבל דיווח על תאונת דרכים בין 2 כלי רכב פרטיים בכביש 241 באופקים.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה 3 פצועים, בהם: גבר בן 56 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה ו-2 פצועים נוספים במצב קל.

במשטרה עדכנו: "משטרת ישראל פתחה בחקירת תאונת דרכים קטלנית שאירעה לפני זמן קצר בכביש 241, סמוך לצומת ליישוב רנן, בין שני כלי רכב, כתוצאה ממנה שלושה פצועים בדרגות פציעה שונות ביניהם פצוע באורח אנוש.

"בוחני תאונות הדרכים של מרחב הנגב הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות התאונה, שוטרי תחנת אופקים נמצאים במקום ומכוונים את התנועה".

רק לפני חודש חגג יום הולדת 7: הילד שנהרג בתאונה המחרידה ביישוב החרדי מישאל לוי | 24.01.26

פרמדיקית סהר גביש וחובש מד"א יצחק אויערבך, סיפרו: "ראינו גבר בן 56 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו. צוותי מד"א נוספים שהיו בזירה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים שני פצועים שנפצעו באורח קל".

כזכור, הילד רועי בן דוד מקרית ים, שחגג לפני כחודש את יום הולדתו ה-7, נהרג אמש בתאונת הדרכים הלילה ביישוב החרדי רכסים שבצפון הארץ.

רועי הגיע עם משפחתו לרכסים, כדי להתארח בבית קרובי משפחתם. במוצאי השבת הוא נהרג בתאונת דרכים מפגיעת רכב. כוחות המשטרה עכבו במקום, כפי שדווח, את הנהג.

שלמה ביטון, אריאל בן אלבז וחגי רבינסקי חובשי איחוד הצלה מסרו: "הענקנו סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע החייאה על הולך הרגל שסובל מפגיעה רב מערכתית כתוצאה מפגיעת רכב פרטי. לאחר מכן הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם תוך כדי פעולות החייאה במצב אנוש".

משה אויערבך, מתנדב זק"א מחוז צפון, סיפר: "מדובר בזירת תאונת דרכים קשה מאוד. ילד צעיר שנפגע מרכב פונה במצב אנוש לבית החולים, ולצערנו שם אושר מותו. מתנדבי זק"א מחוז צפון פעלו בזירה לאיסוף הממצאים הרבים לקבורה".