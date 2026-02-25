( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

תאונת דרכים קשה התרחשה הערב (רביעי) בכביש 60 בבנימין, בסמוך ליישוב עלי. צעירה כבת 20 פונתה מהמקום במצב קשה, מעורפלת עם חבלת ראש. פצוע נוסף, פלסטינאי ששהה ברכב אחר, פונה במצב קל בידי הסהר האדום.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 18:00 בערב, כששני הרכבים התנגשו זה בזה. הררכבים התרסקו, ואחד מהם אף בצורה משמעותית מאוד. חובשים ופרמדיקים של כוחות החירום וההצלה מיהרו להגיע לזירה. הפצועים חולצו במהירות מתוך הרכבים. האישה פונתה כאמור לבית החולים בידי צוותי מד"א וצה"ל כשמצבה מוגדר קשה. הפלסטיני פונה כאמור על ידי הצלב האדום כשמצבו קל. פרמדיק מד"א איתי רייז וחובש מד"א יונתן בלומנטל סיפרו: "ראינו 2 רכבים מרוסקים עם פגיעות פח משמעותיות. בתוך אחד הרכבים הייתה צעירה בשנות ה-20 לחייה, לכודה ומעורפל הכרה.

( צילום: תיעוד מבצעי מד"א )

"תוך כדי שחילצנו אותה מן הרכב, הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ולאחר שחולצה, בשיתוף עם כוח הרפואה של צה"ל פינינו אותה לבית החולים כשמצבה קשה. במקביל, טיפלנו בגבר (פלסטינאי) שפונה על ידי הסהר האדום לשטחי הרשות".

רשף תומר בכר מפקד האירוע מכבאות והצלה מחוז יו"ש מסר: "מדובר בתאונת דרכים קשה, בה חולץ לכוד מאחד הרכבים ומהרכב השני פונתה צעירה במצב קשה. לוחמי האש פעלו במהירות לחילוץ הלכוד תוך שימוש בכלי חילוץ יעודיים, עם סיום החילוץ הועבר הלכוד לטיפול גורמי הרפואה".

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות התאונה. מהמשטרה נמסר: "שוטרי תחנת בנימין מרחב שומרון ובוחני תאונות הדרכים ממחוז ש"י, נמצאים בזירת התאונה וחסמו את הציר לטובת השלמת הפעולות במקום".