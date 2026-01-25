מחווה נדירה במעון ראש הישיבה: שבע ברכות בבית הגר"ד לנדו

מעונו של עמוד ההוראה, מרן הגר"ד לנדו, המוכר כמרכז של תורה והנהגה הפועל סביב השעון, שינה את פניו לערב אחד. לרגל שמחת נישואי בנו של הרב רפאל מנת, מבכירי עסקני עולם התורה ומקורבם של גדולי ישראל, נערכה שמחת ה"שבע ברכות" בין כתלי הבית המפורסם.

במהלך הסעודה, בה השתתפו בני משפחה ומקורבים מצומצמים, נשא ראש הישיבה דברי תורה וברכה. האווירה היתה מרוממת, כשראש הישיבה מאיר פנים לחתן ולמחותנים ומאחל להם שיזכו להקים בית נאמן בישראל מתוך דבקות בדרכי התורה