הזמר ישי ריבו וצוותו המקצועי החליטו לבטל את סיבוב ההופעות המתוכנן בארצות הברית ושבו לביתם לאחר שכבר הגיעו לנמל התעופה בן גוריון. הקבוצה התייצבה בסוף השבוע האחרון בנמל התעופה לקראת הטיסה המתוכננת, אולם ברגע האחרון הוחלט שלא לעזוב את המדינה בשל ההתפתחויות במצב הביטחוני.

מקורב לזמר הסביר את השתלשלות האירועים וציין כי ריבו המתין לעלייה למטוס, אך החליט לשנות את תוכניותיו ולחזור על עקבותיו. לדברי המקורב, הצעד נבע מחשש מפני פריצת מערכה צבאית מול איראן בעת שהייתו בחוץ לארץ.

בהודעה רשמית שנשלחה לקהל רוכשי הכרטיסים בארצות הברית הוסבר כי חברי הקבוצה חשו שהצעד הנכון בעת הזו הוא להישאר בתחומי ארץ ישראל. בתוכן ההודעה נכתב כי ההחלטה התקבלה מתוך רצון לעמוד לצד המשפחות שלהם בימים אלו.

הדיווח על ביטול סבב ההופעות פורסם לראשונה על ידי העיתונאי רן בוקר באתר ynet. נכון לעכשיו לא נמסרו מועדים חלופיים לקיום ההופעות שבוטלו מעבר לים.