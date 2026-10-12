בשורה למשתמשים: תזמון הודעות מראש בוואטסאפ - כבר כאן

שנים רבות לאחר שהמתחרות הציגו פתרונות דומים, נראה כי ענקית התקשורת וואטסאפ עשויה לפתור בקרוב את אחת הדרישות השכיחות ביותר של ציבור המשתמשים. על פי דיווח של אתר הטכנולוגיה WABetaInfo, החברה החלה בבחינת אפשרות חדשה המאפשרת לקבוע תזמון מראש למשלוח הודעות.

התכונה החדשה אותרה בגרסת הניסיון (בטא) 2.26.40.7 עבור מכשירי אנדרואיד. באמצעות הפיצ'ר, ניתן להגדיר שליחת הודעה החל מעשר דקות מרגע ההגדרה ועד לטווח של שבועיים קדימה.

השליחה תתבצע באופן אוטומטי במועד שנבחר, כאשר המערכת תבצע את המשימה גם במידה והאפליקציה סגורה או שהמכשיר אינו מחובר באותו רגע לרשת האינטרנט. כמובן, גם ההודעות הללו מוגנות בהצפנה מלאה מקצה לקצה.

כך זה יעבוד בפועל

הטכניקה שנבחרה ליישום המנגנון מזכירה מאוד את המודל הקיים כבר תקופה ארוכה באפליקציית טלגרם:

משלוח טקסט וקישורים: בעת הקלדת ההודעה, כל שיש לעשות הוא ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור השליחה. במידה והחשבון מעודכן, ייפתח בחלק התחתון של המסך תפריט יעודי לבחירת התאריך והשעה המבוקשים.

בעת הקלדת ההודעה, כל שיש לעשות הוא ללחוץ לחיצה ממושכת על כפתור השליחה. במידה והחשבון מעודכן, ייפתח בחלק התחתון של המסך תפריט יעודי לבחירת התאריך והשעה המבוקשים. משלוח מדיה (תמונות וסרטונים): לאחר לבחירת הקובץ מתוך הגלריה, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על מקש השליחה (בין אם מתוך הצ'אט ובין אם ממסך העריכה והוספת הכיתוב). בשלב זה, המערכת תאפשר לתזמן קובץ אחד בלבד בכל פעם.

ניהול ההודעות ושמירה על פרטיות

ההודעות המיועדות לשליחה עתידית לא יישלחו באופן מיידי, אלא יישמרו באזור ניהול ייעודי שיופיע במסך פרטי השיחה. דרך מתחם זה יוכל המשתמש לצפות בכל ההודעות הממתינות, לערוך אותן או לבטל את שליחתן כליל.

ראוי לציין כי המערכת שומרת על פרטיות מלאה. הנמען בצד השני לא יוכל לדעת שההודעה תזומנה מראש, ואם תבחרו למחוק אותה בטרם הגיעה שעת השליחה - לא תשלח על כך כל התראה.

בכל הנוגע לקבוצות, נקבעה מגבלה ייחודית: הודעה שתזומנה תישלח אך ורק לחברים שהיו רשומים בקבוצה ברגע הגדרת התזמון. חברים חדשים שיצטרפו לקבוצה לאחר מכן לא ייחשפו למידע ולא יקבלו את ההודעה, במטרה למנוע דליפת תכנים להרכב קבוצתי השונה מזה שהיה קיים בזמן הכתיבה.

מתי זה יגיע אלינו?

הפיתוח הנוכחי נמשך מזה מספר חודשים, וכעת הוא פתוח לקבוצה מצומצמת בלבד של משתמשים שהורידו את העדכון האחרון מחנות גוגל פליי (Google Play). ההפצה נעשית בהדרגה, כך שלא כל משתמש יראה את האפשרות מיד. עם זאת, כל משתמש יוכל כבר עכשיו לקבל הודעה שמנפיק משתמש אחר שזכה לגישה לתכונה.

כפי שארע בעדכונים קודמים, לאחר שלב הניסיון באנדרואיד צפויה התכונה להגיע גם למכשירי אייפון (iOS), ובהמשך ייפתח הפיצ'ר באופן רשמי לכלל כלל משתמשי וואטסאפ ברחבי העולם.