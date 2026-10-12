אחרי הדלפת התכתבויות הוואטסאפ: יונתן אוריך תובע

יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

משרד עורכי הדין חדד רוט שנהר, המייצג את יונתן אוריך, שלח אמש (ראשון) מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים למתן אלקלעי, בעקבות פרסומים ברשת X הכוללים קישורים וצילומי מסך של התכתבויות וואטסאפ פרטיות המיוחסות לאוריך. במכתב דורשים עורכי הדין להסיר את הפרסומים, ומפרטים את הפעולות שביצע לטענתם אלקלעי במסגרת הפצת החומרים.

המכתב, הנושא את הכותרת “פרסום התכתבויות פרטיות המיוחסות למר יונתן אוריך – מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ודרישה להסרת פרסומים”, נשלח בעקבות שורת פרסומים שעלו לטענת עורכי הדין בחשבונו של אלקלעי ברשת X החל מהשעה 14:04. לפי המכתב, הפרסומים כללו קישור לחומרים המיוחסים לאוריך, צילומי מסך של התכתבויות ופרשנות שצירף אלקלעי לתוכנן. הטענה נגד אלקלעי: לא הסתפק בהתייחסות לפרסומים אחרי חשיפת הוואטסאפ: תגובה ראשונה של יונתן אוריך - והאיום החמור ששיגר כיכר השבת | 11.10.26 במכתב מפרטים עורכי הדין כי אלקלעי לא רק התייחס לעצם קיומן של ההתכתבויות, אלא גם הפנה את עוקביו לאתר שבו הוצגו החומרים.

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לטענתם, במסגרת הפרסומים שיתף אלקלעי קישור ישיר לאתר המציג התכתבויות וואטסאפ המיוחסות לאוריך, תוך שציין במפורש כי מדובר בחומרים שהודלפו.

עוד נטען כי לפרסום צורפה הערה לועגת מטעם אלקלעי.

עורכי הדין מדגישים במכתבם: “בכך לא הסתפקת בהתייחסות לעצם קיומם של החומרים, אלא הפנית את הקוראים ישירות לתוכנם״

כאמור, אמש דווח כי חשבון הוואטסאפ של אוריך דלף לכאורה לרשת. אתר אינטרנט ייעודי שהוקם במיוחד ביממה האחרונה מאיים לחשוף התכתבויות פרטיות של היועץ הבכיר, כאשר במקביל החלו להתפרסם היום מספר חשבונות ברשתות החברתיות שהציגו חלקים מתוך שיחות פנימיות.