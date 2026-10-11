277 עבירות ב-3 חודשים: העונש שנגזר על הסייעת המתעללת

"לא יכולתם לדעת. כלפיכם עשתה הנאשמת רושם מצוין", במילים הללו פנתה היום (ראשון) שופטת בית המשפט המחוזי מרכז בלוד, מיכל ברק נבו, להוריהם של הפעוטות שנפגעו בגן ילדים בהוד השרון, לאחר שגזרה עשר שנות מאסר על הסייעת רואן עבד אל חי, שהורשעה ב-277 עבירות אלימות כלפי שמונה פעוטות, חלקם בני שמונה חודשים בלבד.

מלבד עונש המאסר, הורה בית המשפט לסייעת לשלם פיצויים בסכום כולל של 450 אלף שקלים, שיחולקו בין הורי הפעוטות בהתאם למידת הפגיעה בכל אחד מהם. בנוסף נגזרו עליה מאסרים על תנאי.

עבד אל חי עבדה כסייעת בקבוצת התינוקייה ב"גן של סיגל" בהוד השרון. בין החודשים מאי ליולי 2023, במשך כשלושה חודשים בלבד, ביצעה מעשי אלימות חוזרים כלפי שמונה פעוטות שהיו תחת אחריותה, בגילים שבין שמונה חודשים לשנה וחצי.

בחודש אפריל הורשעה הסייעת בשורת עבירות חמורות: תשע עבירות של התעללות בקטין חסר ישע על ידי אחראי, 146 עבירות של תקיפת חסר ישע הגורמת חבלה של ממש, ו-122 עבירות של תקיפה בנסיבות מחמירות.

"מי שאינו מסוגל לטפל בפעוטות, ירחק מגני ילדים"

בהכרעת הדין עמד בית המשפט על האלימות והאכזריות שננקטו כלפי חלק מהפעוטות, והדגיש את חומרת המעשים דווקא משום שהקורבנות היו תינוקות רכים, שחלקם טרם למדו ללכת ואחרים עדיין לא יכלו לדבר או לספר להוריהם מה עבר עליהם בגן.

בגזר הדין התייחסה השופטת גם לנזק שנגרם לכל אחד מהפעוטות, והביאה מדברי בית המשפט העליון, שהדגיש כי אין לבחון כל דחיפה או פגיעה בנפרד בלבד, אלא את שגרת החיים שאליה נחשפו הילדים.

"אין מקום למעשים נפסדים כאלה, ואין לגלות כלפיהם סלחנות", נאמר בפסק הדין המצוטט, תוך הדגשה שאלימות אינה יכולה לשמש שיטת חינוך, אמצעי לשמירת הסדר או תוצאה שיש להשלים עמה בשל עייפות ושחיקה של אנשי צוות.

המסר שהובא מתוך פסיקת העליון היה חד: "מי שאינו מסוגל לטפל בפעוטות באופן חומל ומסור כראוי להם, ירחק מגני ילדים".

הדברים שאמרה השופטת להורים

אולם לצד עונש המאסר הכבד, אחד החלקים הבולטים בגזר הדין אינו עוסק בסייעת, אלא דווקא בהורים. השופטת ברק נבו התייחסה לרגשות האשם שעלו במהלך ההליך מצד הורים שחששו כי לא היו ערניים מספיק למתרחש בגן, או שלא הצליחו להגן על ילדיהם.