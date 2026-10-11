יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (ראשון) לראשונה לחשיפת התכתובות האישיות שלו לכאורה ברשת.

אוריך כתב הערב בשפה מאיימת:

הודעה בשם עורכי הדין שלי, עמית חדד ונועה מילשטיין:

מי שפרץ ליונתן אוריך לוואטסאפ ופרסם תכתובות אישיות תוך שהוא מוסיף ומשנה את השיחות - ישלם את מלוא המחיר.

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כך יקרה גם לכל מי שמפרסם, מפיץ או משתף הודעות. מי שעושה זאת עובר עבירה פלילית ותוגש נגדו תביעה אישית."

אוריך מזהיר למעשה מחשיפת כל תוכן מתוך השיחות, דבר שאכן אסור על פי החוק ומהווה עבירה פלילית.

בדבריו, טוען גם אוריך כי נעשו שינויים בדברים שיוחסו לו, וכי אותם גורמים זייפו למעשה חלק מההודעות.