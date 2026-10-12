חברת 'בקשי זוהר' פרסמה הודעת ריקול דחופה בתאום עם הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, ומבקשת מכל המחזיקים במטען לאייפון מסוג TREQA להפסיק את השימוש בו לאלתר. המוצר המדובר הוא מטען 20W מותג TREQA דגם CH-9025, ברקוד 6972047909247, שיוצר בסין.

הודעת הריקול פורסמה לאחר שבדיקות שנערכו מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים הישראלי חשפו ליקויים בטיחותיים חמורים במוצר. על פי הממצאים, המטען אינו עומד בדרישות התקן הישראלי הרשמי ת"י 62368 חלק 1, העוסק בציוד שמע/חוזי, ציוד טכנולוגית המידע והתקשורת.

שלושה ליקויים מסוכנים שנמצאו

בדיקות מכון התקנים זיהו שלושה ליקויים בטיחותיים משמעותיים במטען. הליקוי החמור ביותר הוא שמעטפת המטען ורכיביו הפנימיים אינם עמידים כנדרש לחום ולאש. בזמן עבודה רגילה או תקלה, הפלסטיק עלול להתרכך או להינתך ולגרום לקצר, להתלקחות ולסכנת התחשמלות.

בנוסף, נמצא כי בשל ליקויים במבנה המטען - כולל המעטפת והתקע - המוצר עלול לגרום לסכנת התחשמלות. הליקוי השלישי שהתגלה הוא שהמוצר נכשל בבדיקת חוזק דיאלקטרי, כלומר הבידוד החשמלי שלו אינו מספק.

מדובר בסכנה ממשית לכל מי שמחזיק במוצר זה בביתו. מטען שאינו עומד בתקני בטיחות עלול להתלקח במהלך טעינה רגילה, להוביל לשריפה בבית או לגרום להתחשמלות של המשתמש.

כל המחזיק במטען זה מתבקש להפסיק את השימוש בו לאלתר ולפנות אל חברת בקשי זוהר בדוא"ל bakshioz91@gmail.com או בטלפון 04-6596385.