כיכר השבת
חיים באיזי

"לא רק לאנשים דתיים": מה מחפשים בכירי המשק הישראלי בחוכמה היהודית העתיקה?

תוכנית המנהלים הייחודית שמפגישה בין בכירי האקוסיסטם הישראלי לבין חוכמת היהדות, ומעניקה להם כלים פרקטיים כמו ניהול קונפליקטים ומשא ומתן המבוססים על מקורות תורניים | איך אפשר שלא "להתפוצץ" מההערות של השוויגער | מדוע תלמיד חכם לא יכול לפסוק בהלכות נגעים | איזו ישיבה מתאימה לנער המצטיין?|למה המשפט "נשתדל, יהיה בסדר" מוציא את היועץ הכלכלי מדעתו |פרק חדש של חיים באיז"י - התכנית שתפתח לכם את הראש, וב"ה גם את הלב • צפו  (חיים באיז"י)

דרור יהב - מנהל תוכן בעמותת VLU - עמותה המציעה תוכניות הכשרה ייחודיות למנהיגות וניהול עבור מנהלים צעירים ומבטיחים במשק הישראלי, מספר על ייחודו של המיזם - שימוש בחוכמה היהודית כבסיס לפתרון דילמות מקצועיות כגון ניהול קונפליקטים, האצלת סמכויות וניהול זמן. המשתתפים, שרובם אינם דתיים, לומדים טקסטים ומקורות יהודיים ומיישמים את התובנות העולות מהם באופן פרקטי בעולם העסקים המודרני.

איזי בפרשה - מדוע תלמיד חכם, שיודע בוודאות שיש לו נגע צרעת בבית, מצווה לומר לכהן "כנגע נראה לי בבית", ולא יכול לפסוק במפורש? חידושו של רבי חיים ויטאל, תלמידו של האר"י הקדוש.

איזי במשפחה - עם הרב משה רבי, והפעם על השוויגער שמעירה הערות: למה היא עושה את זה? ואיך אפשר להתגבר על זה?

התשובות שלכם לשאלה השבועית מהשבוע שעבר - הילד ה"עלוי" שלכם, לא רוצה ללכת לישיבה היוקרתית שייעדתם לו. מה עושים?

ניכּר בכּיסו - פינת כלכלת המשפחה עם משה קרויזר - והפעם על המשפט שמוציא לו את כל הרוח מהמפרשים - "ב"ה נשתדל, יהיה בסדר".

פרק חדש של  - צפיה נעימה, ואל תשכחו לחיות באיזי...

קרדיטים:

כתיבה והגשה: הרב אסף רצון

הפקה: אשר רוט

בימוי: אבי לודמיר

צילום: למי עזוז, אבי לודמיר

עריכה: יוסי גרוסמן, למי עזוז, דוד והבה, שלמה רוטנברג

