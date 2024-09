שנה חדשה בפתח, שנה שמביאה איתה התחלות חדשות וערימה חדשה שמשוועת לגיהוץ. חולצות בית הספר שחזרו לתמונה לאחר קפאון עמוק ומתמשך, ערימה צחורה של חולצות לבנות של כל בני המשפחה ומפות החג החגיגיות שממתינות לתורן להדר את שולחן החג. הערימה הולכת ומתגבהת וא"א לפטור אותה בתירוץ הקבוע לכל המשימות המעייפות, תירוץ "אחרי החגים"..

רגע לפני שאתם מכתירים את מלאכת הגיהוץ למלאכה הכי פחות אהודה בשנה החדשה, טפאל- מותג הגיהוץ הנמכר ביותר בישראל, מזמין אתכם להכיר את סדרת מגהצי הקיטור המובילה- GV ואת הדגם החדשני והמוביל IXEO, מערכת גיהוץ חכמה, ALL IN ONE SOLUTION .

בקניית אחד מדגמי המבצע, מקבלים גיפטכארד לרשת ללין כי אם כבר להתפנק לקראת השנה החדשה אז עד הסוף..

מגהץ הקיטור 9821GV של טפאל מיוצר בצרפת, בעל עיצוב חדשני, עוצמה מירבית והיחיד עם תאורה מובנית בקצה המגהץ. השימוש בו נוח, קל ויש האומרים שאפילו ידידותי- מה שיקל עליכם את המטלה ויקטין את הערימה במהירות ובהנאה!

מה עוד יש בו? תפוקת אדים מרבית, תחתית Durilium° Air Glide Auto Clean ייחודית שמאפשרת גיהוץ מהיר ללא מאמץ, עמידות גבוהה בפני שריטות והדבקויות ותוצאות אידיאליות, אורך חיים גבוה, מיכל אוסף אבנית ומיכל מים נשלפים, חימום מהיר, עבודה שקטה במיוחד, פאנל הפעלה קל ובטוח לכל סוגי הבדים וכיבוי אוטומטי לבטיחות מירבית. בנוסף, הודות לשילוב של טמפרטורה ולחץ אדים בעת פעולת הגיהוץ, המגהץ מחטא ומרענן את הבגד.

IXEO הוא מגהץ קיטור שמביא בשורה של ממש בתחום הגיהוץ ומהווה מערכת גיהוץ חכמה עם חשיבה על כל הפרטים הקטנים. המערכת בעלת קרש גיהוץ חכם המאפשר גמישות מרבית וחוויית גיהוץ אידיאלית בשלושה מצבי גיהוץ - בצורה אנכית, אופקית ובזווית של 30 מעלות והיא בעלת גלגלים להתניידות קלה בכל רחבי הבית. המגהץ מגיע בעיצוב חדשני עם Precision Tip לגיהוץ מדויק גם סביב כפתורים וצווארונים והוא בעל טכנולוגיה חכמה להתאמה אידיאלית של הטמפרטורה לכל סוגי הבדים. רוצים לגהץ ולרענן וילונות, ספות ומזרנים? הבסיס הנשלף מאפשר זאת בקלות, בנוחות ובמהירות. המגהץ מתחמם תוך 70 שניות בלבד, יש בו מערכת אנטי קלאק נגד אבנית ומיכל מים גדול במיוחד והוא מרענן ומחטא את הבגדים ומותיר אותם רעננים ונקיים לאורך זמן.

השנה, טפאל מנצחת את הקמטים חד וחלק, בפעולת גיהוץ חלקה, מהירה ואפילו מהנה :) לשנה טובה ומתוקה בה הכל יעבור חלק!

*בקניית מגהץ מסדרות GV וQT | המבצע בתוקף לרוכשים החל מתאריך 5.9.24 ועד לתאריך 9.10.24 או עד גמר המלאי. המוקדם מביניהם | המבצע ומימוש ההטבות בכפוף לתקנון המבצע המפורסם ניופאן.