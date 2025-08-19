כיכר השבת
לא אורז!

הנייד נרטב? השיטה המפתיעה שעובדת יותר טוב מכל טריק ישן

אתם באמצע שיחת עבודה חשובה, מנסים לשדר מקצועיות ואז הילד הקטן מתגנב מאחור, חוטף את הפלאפון מהיד ובטקס חגיגי זורק אותו ישר לאסלה. פלופ! הלב עוצר, המסך מחשיך, ואתם מבינים שהסלולרי שלכם יצא לטיול צלילה | המים ניתזים, הלב דופק, ואתם שואלים את עצמכם: “מה עכשיו? אורז? מייבש שיער? תפילה קצרה?” (מעניין)

בטקס חגיגי הילד זורק את הנייד ישר לאסלה (צילום: שאטרסטוק)

האמת היא שרוב השיטות שרצות ברשת הן לא יותר ממיתוסים מסוכנים, ובחלק מהמקרים אפילו הורסות את המכשיר לגמרי. אז מה באמת כדאי לעשות כאשר הנייד שלכם נרטב? הנה המדריך שכולם צריכים לשמור (ולהתפלל שלא יצטרכו להשתמש בו).

המיתוס הגדול: אורז

כמה פעמים שמעתם את המשפט: “תכניס לאורז, זה סופג את הלחות”?

אז זהו, שלא. אורז אולי יגרום לכם להרגיש שעשיתם משהו, אבל הוא לא מספיק יעיל כדי לייבש את הרכיבים הפנימיים. בנוסף - גרגירי אורז עלולים להיתקע בפתחי הטעינה ולגרום נזק נוסף.

טעות נפוצה: מייבש שיער

חום ישיר עלול לגרום להמסה של רכיבים עדינים או עיוות במסך. מה שנשמע כמו הצלה - עלול להפוך לנזק בלתי הפיך.

השיטה שעובדת באמת

כיבוי מידי - הדבר הכי חשוב: לכבות את המכשיר מיד. אל תנסו "לבדוק אם הוא עוד עובד". זה כמו לבדוק אם מנוע רטוב מניע - סיכוי טוב שתגרמו לקצר.

ייבוש חיצוני - נגבו בעדינות עם מגבת או בד מיקרופייבר. לא לשפשף חזק ולא לטלטל את המכשיר - זה רק מפזר את המים פנימה.

הוצאת כרטיסים וסים - פתחו את מגירת הסים והוציאו כל מה שניתן.

השהייה עם סיליקה ג’ל (לא אורז!) - מכירים את השקיות הקטנות שמגיעות בקופסאות נעליים? הן סופגות לחות פי כמה מאורז. הכניסו את המכשיר לקופסה אטומה יחד עם כמה כאלה והשאירו ל-24-48 שעות.

מעבדה מקצועית - אם מדובר במכשיר יקר (כמו אייפון חדש) - אל תחסכו. פנו בהקדם למעבדה. שם יוכלו לפתוח, לייבש בצורה מקצועית ולמנוע נזקים עתידיים מחמצון.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (94%)

לא (6%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במעניין:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר