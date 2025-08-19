הנייד נרטב? השיטה המפתיעה שעובדת יותר טוב מכל טריק ישן

האמת היא שרוב השיטות שרצות ברשת הן לא יותר ממיתוסים מסוכנים, ובחלק מהמקרים אפילו הורסות את המכשיר לגמרי. אז מה באמת כדאי לעשות כאשר הנייד שלכם נרטב? הנה המדריך שכולם צריכים לשמור (ולהתפלל שלא יצטרכו להשתמש בו).

המיתוס הגדול: אורז

כמה פעמים שמעתם את המשפט: “תכניס לאורז, זה סופג את הלחות”?

אז זהו, שלא. אורז אולי יגרום לכם להרגיש שעשיתם משהו, אבל הוא לא מספיק יעיל כדי לייבש את הרכיבים הפנימיים. בנוסף - גרגירי אורז עלולים להיתקע בפתחי הטעינה ולגרום נזק נוסף.

טעות נפוצה: מייבש שיער

חום ישיר עלול לגרום להמסה של רכיבים עדינים או עיוות במסך. מה שנשמע כמו הצלה - עלול להפוך לנזק בלתי הפיך.

השיטה שעובדת באמת

כיבוי מידי - הדבר הכי חשוב: לכבות את המכשיר מיד. אל תנסו "לבדוק אם הוא עוד עובד". זה כמו לבדוק אם מנוע רטוב מניע - סיכוי טוב שתגרמו לקצר.

ייבוש חיצוני - נגבו בעדינות עם מגבת או בד מיקרופייבר. לא לשפשף חזק ולא לטלטל את המכשיר - זה רק מפזר את המים פנימה.

הוצאת כרטיסים וסים - פתחו את מגירת הסים והוציאו כל מה שניתן.

השהייה עם סיליקה ג’ל (לא אורז!) - מכירים את השקיות הקטנות שמגיעות בקופסאות נעליים? הן סופגות לחות פי כמה מאורז. הכניסו את המכשיר לקופסה אטומה יחד עם כמה כאלה והשאירו ל-24-48 שעות.

מעבדה מקצועית - אם מדובר במכשיר יקר (כמו אייפון חדש) - אל תחסכו. פנו בהקדם למעבדה. שם יוכלו לפתוח, לייבש בצורה מקצועית ולמנוע נזקים עתידיים מחמצון.