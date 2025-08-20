לפני פרידה כואבת: למה כל כך קשה להשאר בזוגיות הזו?

"אני לא יכולה יותר" פתחה טלי בקול רועד בין ייאוש לכעס.

"כל פעם שאני מבקשת משהו ומדגישה עד כמה זה חשוב לי, איציק שוכח.

אני מרגישה שתמיד אני זו שמחזיקה את הקשר הזה, מזכירה, דוחפת, מטפלת עד שאני כבר לא יכולה יותר ופשוט נשברת".

"ומה אז?" שאלתי.

"ואז הוא פשוט נעלם, כאילו הוא לא ראה בכלל שנשברתי" ענתה.

איציק שתק, עיניו התחמקו וניתן היה להרגיש את עוצמת ההאשמה שהוא הרגיש.

"אני לא נעלם, אני פשוט לא יודע איך להשאר וגם אני מרגיש שאני לא יכול יותר…." ענה איציק.

"כשאמרת שאת לא יכולה יותר, את יכולה לדייק ולהסביר ממה את לא יכולה יותר?" פניתי לטלי.

טלי נאנחה עמוק, כבר התעייפה מכל החזרתיות וההסברים סביב הנושא.

"אני לא יכולה עוד להמשיך להיות כזאת בלתי נראית שמאז שהתחתנו אני רק צריכה כל הזמן להזכיר לעצמי שאני קיימת" ענתה עם פרץ דמעות בעיניה.

"ומה איתך? ממה אתה לא יכול יותר?" שאלתי את איציק.

"מהכשלון" ענה בקול חנוק.

"ברגע שאני רואה בעיניים של טלי ששוב פעם אכזבתי אותה והיא כבר לא מאמינה בי יותר, אני מרגיש שאני לא יכול להתמודד עם הפחד הזה" ענה.

"פחד ממה?" שאלתי.

"פחד שהפעם היא באמת תעזוב אותי" ענה איציק.

"עדיף שנפסיק את הסבל הזה אחד מהשניה אולי כדאי פשוט להפרד " אמרה טלי.

"טלי, את לא באמת רוצה להפרד מאיציק אלא את רוצה להפרד מהתחושה שאת לא חשובה.

ואתה איציק, אתה רק רוצה להפסיק להיות הילד החרד הזה, שכל הזמן מרגיש שהוא צריך לרצות ולקבל אישורים על מנת שלא יעזבו אותו".

"אני מרגיש שאני חוזר כל החיים על אותה הטעות.

שוב ושוב מנסה להוכיח שאני ראוי" אמר איציק והשפיל את מבטו.

"והיא?" שאלתי והבטתי לעבר טלי.

"היא לא מאמינה בי, אבל אני מבין שזה בגלל שאני לא מאמין בעצמי" ענה איציק.

"אז מה עושים? איך ממשיכים?"

"ככה אי אפשר להמשיך, שניכם צודקים.

אבל חשוב להבין, את לא נשברת מאיציק אלא מהמאבק שלך להיראות.

ואתה איציק, אתה לא קורס מטלי אלא מהכשלון הפנימי שאתה סוחב מזמן.

בואו ננסה רגע לעשות תרגיל.

תעצמו עיניים ודמיינו איך נראה הקשר שלכם בלי הדפוסים האלה.

בלי הצעקה שלך טלי שיראו אותך ובלי הבריחה שלך איציק מהפחד לאכזב.

מה נשאר מהקשר?" שאלתי.

הייתה דממה ארוכה.

"שקט" לחשה טלי.

"תקווה" הוסיף איציק.

טלי מחתה דמעה ואיציק התבונן בה כאילו הוא רואה אותה בפעם הראשונה.

"איציק הוא לא הגבר הלא נכון" אמרה טלי לפתע, מופתעת מהמילים שיצאו ממנה.

"זו הילדה הפצועה שבתוכי שבחרה גבר שיש לו יכולת לגעת בלב הפצע שלה בתקווה לא מודעת שהוא זה שיצליח לרפא אותו" המשיכה.

"זה משפט של מישהי שלא רוצה רק לשרוד אלא להתחיל להחלים" אמרתי וחייכתי.

"אז מה נעשה?"

"בכל פעם שהכאב עולה, עצרו רגע ותשאלו את עצמכם:

מה אני באמת פוגש/ת עכשיו?

מה זה הכאב שעולה? איזה ריפוי מבקש הכאב הזה של הילד שבי .

כאב כדי לעבור ריפוי צריך נראות ומקום …

אם תצליחו להישאר נוכחים ברגע הזה, אז תגלו שאתם סוף סוף באמת נפגשים".

כל הפרטים שונו למען שמירת הפרטיות

חנה דיין

טיפול פרטני לנשים במשברי חיים

פסיכולוגיה יהודית תורת הנפש

קליניקה פרטית בשפלה

אפשרות גם בזום

054-4480705

מייל: hanna.tipul@gmail.com

לכל המאמרים : www.hannad.co.il

(טיפול פרטני לגברים יינתן על ידי מטפל)

"אני לא יכולה יותר" פתחה טלי בלי הקדמה

"כל פעם שאני מבקשת משהו הוא שוכח.

תמיד אני זו שצריכה להחזיק את הכל.

להזכיר, לדחוף, לטפל עד שאני נשברת ואז הוא פשוט נעלם לו, כאילו לא הייתי".

איציק שותק, מתבונן בי עם מבט אשם ומיואש.

"אני לא נעלם אלא לא יודע איך להשאר.

"כשאת אומרת: אני לא יכולה יותר, ממה בדיוק את לא יכולה?" שאלתי את טלי

הרגשתי את טלי מהססת ואז נושפת אוויר כמו מי שכבר התייאשה מהסברים.

"אני לא יכולה עוד להמשיך להיות זו שלא רואים אותה, זו שתמיד צריכה להזכיר לעצמה" ענתה

"ומה איתך? עם מה אתה לא יכול יותר?" שאלתי את איציק

"מהכשלון, מהרגע הזה שאני רואה בעיניים שלה ששוב אכזבתי אותה ושוב היא לא מאמינה בי.

אני כבר לא יכול להתמודד יותר עם התחושה הזו שהנה, הפעם היא תעזוב אותי".

"אני באמת חושבת שהגיע הזמן שניפרד, אנחנו כנראה פשוט לא מתאימים אחד לשני" אמרה טלי

"ומה יקרה אם תפרדו?" שאלתי

"אז נפסיק לסבול כל כך אחד עם השניה, את לא מסכימה איתי שכדאי שניפרד?" התחילה לפרוץ בבכי

"טלי, את לא רוצה להפרד מאיציק, את רוצה להפרד מהתחושה הזו שאת לא חשובה.

ואתה איציק, לא באמת רוצה לעזוב אותה, אתה פשוט רוצה להפסיק להיות הילד בקשר שכל הזמן צריך לרצות את אשתו מתוך חרדה שמא היא תנטוש אותו".

"אני מרגיש שאני חוזר כל פעם על אותה הטעות. שוב ושוב….כאילו כל החיים שלי הם ניסיון אחד גדול להוכיח שאני ראוי" אמר איציק

"והיא?" שאלתי את איציק והצבעתי על טלי

"היא לא מאמינה לי.

אבל אני מבין שזה לא בגללה אלא בגלל שאני בכלל לא מאמין בעצמי".

"אז מה עושים? איך ממשיכים הלאה?" שאלה טלי בפתאומיות

"אם אתם רוצים לעשות שינוי, אז להמשיך ככה בטוח שאי אפשר.

קודם חשוב מאוד להבין את זה:

את לא נשברת מאיציק אלא מהמאבק הבלתי נגמר להיראות.

ואתה איציק, לא קורס מטלי אלא אתה קורס מחווית הכשלון הפנימי שאתה מסתובב איתה ולא קשור אליה בכלל.

בואו רגע נעשה תרגיל בדמיון:

תעצמו עיניים ותדמיינו את הקשר שלכם, אבל בלי הדפוסים האלה.

את טלי לא צועקת וזועקת שיראו אותך ואתה איציק לא בורח בשביל לא להכאיב.

מה נשאר?"

היית דממה ארוכה ואז טלי אמרה:

"שקט…."

ואיציק הוסיף: "תקווה"

טלי מחתה דמעה ואיציק הביט בה כאילו ראה אותה עכשיו לראשונה.

"איציק הוא לא הגבר הגבר הלא נכון אלא הילדה הפצועה שבי פשוט בחרה גבר שתהיה לו נטייה לפתוח את הפצע במעין מטרה לא מודעת שאולי הוא זה שירפא אותו". אמרה טלי בהפתעה

חייכתי.

"זה כבר משפט של אדם שרוצה להחלים ולא רק לשרוד את הקשר." עניתי

"תוכלי לתת לנו משהו להתאמן עליו? איזה כלים פרקטיים שנוכל כבר ליישם?" שאל איציק

"עד לפגישה הבאה שלנו, בכל פעם שצף כאב, תעצרו.

שכל אחד ישאל את עצמו באותו הרגע:

"ממה אני באמת רוצה להפרד עכשיו?

מבת הזוג שלי או מהכאב של הילד שבי שמבקש ריפוי?"

הם קמים, עדיין שבורים אבל קצת פחות.

"אם תצליחו לפגוש את הפצעים אחד של השני ולהיות נוכחים איתם, אז תוכלו גם להפגש באמת" סיכמתי

"פעם ראשונה שאני מרגיש שזה אפשרי" ענה איציק

טור 215 - למה כל כך קשה להשאר בזוגיות הזו?

כותרת משנה: רגע לפני פרידה, טלי ואיציק מגלים שהכאב שלהם הוא בכלל לא אחד מהשני

"אני לא יכולה יותר" פתחה טלי את השיחה, הקול שלה רעד בין ייאוש לכעס.

"כל פעם שאני מבקשת משהו,

טור 215 – זה לא את, זה אני

“אני לא יכולה יותר”, פתחה טלי בלי הקדמה. הקול שלה רעד בין ייאוש לכעס. “כל פעם שאני מבקשת משהו – הוא שוכח. תמיד אני זו שמחזיקה את הכל, מזכירה, דוחפת, מטפלת, עד שאני נשברת… ואז הוא פשוט נעלם, כאילו לא הייתי”.

איציק שתק. עיניו התחמקו, מלאות אשמה.

“אני לא נעלם”, לחש, “אני פשוט לא יודע איך להישאר”.

“כשאת אומרת ‘אני לא יכולה יותר’ – ממה בדיוק את לא יכולה?” שאלתי את טלי. היא נאנחה עמוק, כאילו כבר התעייפה מהסברים. “אני לא יכולה עוד להמשיך להיות זו שלא רואים אותה, זו שצריכה כל הזמן להזכיר לעצמה שהיא קיימת”.

הפניתי את המבט לאיציק. “ומה איתך? ממה אתה לא יכול יותר?”

“מהכישלון”, אמר בקול חנוק. “מהרגע שאני רואה בעיניים שלה את המבט הזה, ששוב אכזבתי אותה, ששוב היא לא מאמינה בי. אני לא יכול להתמודד עם הפחד הזה, שהנה – הפעם היא באמת תעזוב אותי”.

“אני חושבת שהגיע הזמן שניפרד”, אמרה טלי פתאום, ודמעות פרצו מעיניה. “אנחנו פשוט לא מתאימים. לא עדיף להפסיק לסבול אחד ליד השנייה?”

“טלי”, אמרתי ברוך, “את לא רוצה להיפרד מאיציק. את רוצה להיפרד מהתחושה שאת לא חשובה.

ואתה איציק – אתה לא באמת רוצה לעזוב אותה. אתה רק רוצה להפסיק להיות הילד החרד הזה, שכל הזמן מרגיש שהוא צריך לרצות, כדי שלא יעזבו אותו”.

איציק הוריד את הראש. “אני מרגיש שאני חוזר כל החיים על אותה טעות. שוב ושוב מנסה להוכיח שאני ראוי”.

“והיא?” שאלתי והבטתי לעבר טלי.

הוא בלע רוק. “היא לא מאמינה בי. אבל אני מבין עכשיו שזה לא בגללה. זה בגלל שאני בכלל לא מאמין בעצמי”.

“אז מה עושים?” שאלה טלי בבהלה. “איך ממשיכים?”

“ככה אי אפשר להמשיך”, עניתי. “אבל חשוב להבין – את לא נשברת מאיציק אלא מהמאבק שלך להיראות. ואתה איציק – לא קורס ממנה אלא מהכישלון הפנימי שאתה סוחב מזמן. בואו נעשה רגע תרגיל: עצמו עיניים ודמיינו את הקשר שלכם בלי הדפוסים האלה. בלי הצעקה שלך, טלי, שיראו אותך. בלי הבריחה שלך, איציק, מהפחד לאכזב. מה נשאר?”

הייתה דממה ארוכה.

“שקט…” לחשה טלי.

“תקווה”, הוסיף איציק.

היא מחתה דמעה, והוא הביט בה כאילו ראה אותה בפעם הראשונה.

“איציק הוא לא הגבר הלא נכון”, אמרה טלי לפתע, מופתעת מהמילים שיצאו ממנה. “זו הילדה הפצועה שבתוכי שבחרה גבר שיגע בלב הפצע שלה, אולי בתקווה לא מודעת שהוא יצליח לרפא אותו”.

חייכתי. “זה כבר משפט של מי שלא רק רוצה לשרוד – אלא להתחיל להחלים”.

איציק שלח יד אליה. “אז מה נעשה?”

“בכל פעם שכאב עולה”, אמרתי להם, “עצרו לרגע. תשאלו את עצמכם: ממה אני באמת רוצה להיפרד עכשיו – מהבן או מהבת זוג שלי, או מהכאב של הילד שבתוכי שמבקש ריפוי? אם תצליחו להישאר נוכחים לרגע הזה – אולי תגלו שאתם סוף סוף באמת נפגשים”.

איציק הנהן. “פעם ראשונה שאני מרגיש שזה אפשרי”.