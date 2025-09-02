חלום המגורים קרוב מתמיד: בימים י"ד–י"ט אלול (7–12.9.25) תקיים קבוצת רם אדרת וסלעית שבוע מכירות מיוחד בפרויקט הבוטיק "אדרת בגני איילון", לרגל פתיחת הדירה לדוגמה באתר. במסגרת השבוע ייהנו הרוכשים מחבילת הטבות רחבת היקף – בשווי מאות אלפי שקלים – שתאפשר להם להיכנס לבית חדש, מעוצב ומושלם עד הפרט האחרון, ללא תוספת תשלום.

עבור הרוכשים מדובר בהזדמנות נדירה: לא רק דירה מרווחת בתכנון מוקפד עם שישה חדרים ומפרט עשיר, אלא גם חבילת שדרוגים והוספות לבית – הכל כלול במחיר הרכישה. בנוסף, במהלך ימי המכירות יוצעו תנאי תשלום ייחודיים וגמישים, המאפשרים לכל משפחה להתאים לעצמה את מסלול הקנייה הנוח ביותר. במקביל להשקת ימי המכירות, נפתחה לציבור הדירה לדוגמה באתר הפרויקט – ומאפשרת לראשונה חוויה מלאה של מגורים ב"אדרת בגני איילון". המבקרים יכולים להתרשם מקרוב מהתכנון הפנימי המוקפד, מהמטבח הרחב והמשודרג, מהחללים הפתוחים ומהמפרט העשיר שמעניק תחושת יוקרה בכל פרט. הדירה מדגימה את כל הפסיליטיז שהופכים את המיזם לייחודי: מרחבים מותאמים למשפחה גדולה, אור טבעי בכל חלל, זרימה נעימה בין החדרים ומרפסות מרווחות המשלימות את חוויית הבית הפרטי בלב שכונת בוטיק ירוקה ותוססת.

המבקרים יכולים להתרשם מקרוב מהתכנון הפנימי המוקפד, מהמטבח הרחב והמשודרג, מהחללים הפתוחים ומהמפרט העשיר ( יח"צ )

אחד הפרויקטים האחרונים באזור גוש דן המציעים בתים צמודי קרקע עם פרטיות מלאה ( יח"צ )

פרויקט "אדרת בגני איילון" נבנה במיקום אסטרטגי – בלב אחיסמך, בסמיכות לכביש 1 ולכביש 40, כ־20 דקות מתל אביב וכחצי שעה מירושלים. מיקומו מאפשר חיבור נוח למרכזי תעסוקה, מוסדות חינוך ותחבורה ציבורית, תוך שמירה על איכות חיים שקטה ופסטורלית.

השכונה עצמה כבר מאוכלסת במאות משפחות וכוללת מרכזים קהילתיים, בתי כנסת, מוסדות חינוך, חנויות ומרכז מסחרי, לצד פארק ירוק וטיילת חדשה לאורך נחל גזר. לדבר על איכות חיים, במקרה הזה, אינו סיסמה – אלא מציאות יום־יומית של משפחות שנהנות משילוב נדיר של סביבה כפרית ואווירה קהילתית תוססת במרחק נגיעה מהמרכז.

הפרויקט כולל 96 יחידות דיור במבני בוטיק – ארבע דירות בלבד בכל בניין: שתי דירות גן עם גינה פרטית, ושתי דירות גג מרווחות עם מרפסות גדולות במיוחד ומפלס גג פתוח. הדירות עצמן נפרשות על פני שטחים נדיבים: דירות גן רחבות ידיים ודירות גג בשטח של כ־170 מ"ר, עם שישה חדרים, חללים פתוחים, מטבח רחב ואזור משפחה. תכנון הדירות בוצע בידי משרד "אור אדריכלים" תוך דגש על חלוקה חכמה של המרחבים, פרטיות לכל דייר ושימוש בחומרי גמר מהשורה הראשונה. המפרט הטכני של הדירות עשיר במיוחד, ומייתר את הצורך בהשקעות נוספות לאחר הרכישה – יתרון משמעותי בעבור משפחות המחפשות פתרון כולל תחת קורת גג אחת.

הפרויקט נמצא כיום בשלבי בניה מתקדמים, עם אכלוס צפוי בעוד כשנה בלבד. מחיר כל יחידה עומד על 4,240,000 שקלים בלבד! בימים אלו מוצעת לרוכשים גמישות מלאה בתנאי התשלום, כאשר אנשי השיווק מציעים: "אתם מחליטים איך לשלם – פנו אלינו ותופתעו מהפתרונות".

בפרויקט "אדרת בגני איילון" מציינים, כי העניין הרב בפרויקט נובע הן מהמיקום המרכזי והן מהתכנון הייחודי, המציע חוויית מגורים קרובה לבית פרטי, אך בתוך שכונה תורנית ומתפתחת. לדבריהם, ימי המכירות המיוחדים והדירה לדוגמה, מהווים הזדמנות עבור משפחות רבות להיכנס לפרויקט בתנאים יוצאי דופן שלא יחזרו.