תנור האדים החדש של אלקטרולוקס שישאיר לכם שיש נקי

הצצה קטנה לשיש שלכם בערב שבת: מכשיר איירפריי שתופס חצי משטח עבודה, מחבתות טיגון שמשפריצות שמן לכל עבר, קערות התפחה ענקיות, תבניות שעומדות בתור ותנור אחד שנחנק מהעומס.

פלוס ילדים שמתרוצצים בין הסירים וסיוט ניקיונות במוצאי שבת, והבנתם למה המטבח קורס

קבלו את הבשורה החדשה מבית ענקית החשמל אלקטרולוקס (ביבוא רשמי של מיניליין) מכשיר חכם אחד שעושה את כל העבודה - תנור האידוי הרב-תכליתי EOS8732H.

זה עובד: ככה מקבלים הכל על מגש אפייה אחד

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מגש רשת ותוכנית AirFry ענקית מובנית שמטגנת באוויר חם שניצלים וצ'יפס לכל הילדים בבת אחת; תוכנית התפחה מובנית וטכנולוגיית SteamPro באדים מבוקרים לחלות שבת גבוהות ופריכות כמו במאפייה; וחיישן טמפרטורה פנימי (Food Probe) שננעץ בבשר או בדגים ומודיע לכם בדיוק כשהנתח עסיסי ומוכן בול בזמן

בלחץ של יום שישי, תא האפייה הענק (XXL 70 ליטר) ומערכת הטורבו SurroundCook מאפשרים לבשל מספר תבניות במקביל ללא ערבוב ריחות מריח כמו חלום?!

התפעול פשוט ואינטואיטיבי הודות למסך מגע צבעוני (CookSmart Touch®) עם 139 תוכניות אוטומטיות שבוחרות עבורכם הכל בלחיצת כפתור.

סיימתם לבשל? ממלאים את מיכל המים המובנה (950 מ"ל), ומפעילים תוכנית ניקוי עצמי באדים שממיסה את כל השומנים בלי שפשופים. לצד דלת קרה (CoolDoor) עם 3 שכבות זכוכית ששומרת על הילדים וסגירה רכה (VelvetClosing), מדובר בהשקעה השקטה והחכמה ביותר.

ייצור גרמני מוקפד (Made in Germany), דירוג אנרגטי ירוק (++A) וגב יבואן אמין מאז 1981 של מותג שנמצא בכל בית שלישי בישראל, זה כבר מתכון מנצח.

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