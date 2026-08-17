הושק ואזל מהמלאי: הביקוש המפתיע לנועם 3 ננו

נועם 3 - קטן וקומפקטי ומותאם למשפחות שומרות שבת וחג. - צילום: יח"צ נועם 3 - קטן וקומפקטי ומותאם למשפחות שומרות שבת וחג. | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 0:43

רק לאחרונה הושק נועם 3 ננו, הדגם החדש בסדרת ברי המים של נועם, וכבר בחברת אפיקים מים מדווחים כי המלאי הראשון של הדגם אזל מוקדם מהצפוי.

בחברה מספרים כי עוד לפני ההשקה התקבלו פניות רבות בנוגע לדגם החדש, אך עם תחילת השיווק בפועל התברר שהביקוש גבוה מההערכות המוקדמות. אחת הסיבות להתעניינות היא השילוב בין הגודל הקומפקטי של המכשיר לבין ההתאמה שלו למשפחות שומרות שבת וחג.

נועם 3 - קטן וקומפקטי ומותאם למשפחות שומרות שבת וחג. ( צילום: יח"צ )

נועם 3 ננו פותח כדגם קטן יותר מקודמיו, במטרה לחסוך מקום על משטח העבודה במטבח, מבלי לוותר על היכולות של בר מים מתקדם. הוא כולל בין היתר מצב שבת אוטומטי, אפשרות למילוי וחימום מים ביום טוב, מזיגה מדודה, נעילת ילדים, שליטה בטמפרטורות וממשק במספר שפות.

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גם לעיצוב ניתן משקל משמעותי. הדגם החדש קיבל מראה נקי וקומפקטי יותר, מסך מתקדם ותאורת אווירה הניתנת להתאמה – מתוך מחשבה על המקום המרכזי שתופס היום בר המים במטבח הביתי.

ניתן להזמין מהמלאי החדש לפני שייגמר >>

אבל עבור חלק גדול מקהל היעד של נועם, הנושא המרכזי הוא דווקא ההתאמה לשבת ולחג.

בחברה אומרים כי חלק משמעותי מתהליך הפיתוח של נועם 3 ננו הוקדש למערכת השבת והחג, תוך הסתמכות על הניסיון שנצבר בדגמים הקודמים ועל משוב שהתקבל ממשפחות המשתמשות בהם.

"ציפינו להשקה טובה והכנו מלאי בהתאם, אבל קצב ההזמנות היה גבוה יותר ממה שהערכנו", אומרים בחברת אפיקים מים. "המלאי הראשון הסתיים מוקדם מהמתוכנן, ואנחנו כבר נערכים להגעת המלאי הבא כדי לתת מענה להזמנות ולפניות שממשיכות להגיע."

שוק ברי המים השתנה בשנים האחרונות, וכך גם הדרישות של הצרכן. לצד נוחות השימוש, משפחות מחפשות היום מכשיר שלא יתפוס שטח גדול במטבח, ישתלב בעיצוב וייתן מענה לצרכים של הבית לאורך כל ימות השבוע – כולל שבתות וחגים.

במקרה של נועם 3 ננו, נראה שהשילוב בין ממדים קטנים, טכנולוגיה והתאמה לציבור שומר השבת הצליח לעורר עניין כבר עם ההשקה.

כעת, לאחר שהמלאי הראשון אזל, בחברה כבר נערכים לשלב הבא – ולהגעת המלאי החדש.

ניתן להזמין מהמלאי החדש לפני שייגמר >>