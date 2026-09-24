יש חדש בשדרות: נחנך סניף 'יש חסד – שדרות'

בשורה גדולה לתושבי שדרות: רב העיר הגאון רבי דרור טוויל , רב ושליח חב"ד בעיר הגאון רבי משה זאב פיזם , ראש העיר מר אלון דוידי ומנכ"ל רשת 'יש חסד' מר רן אהרוני, השתתפו במעמד הפתיחה וקביעת המזוזה על-ידי רב העיר בסניף החדש שחנכה הרשת לקראת חג סוכות

בשורה משמעותית לתושבי שדרות והסביבה: נפתח הסניף החדש של רשת 'יש חסד' ברחוב אריאל שרון 19 בעיר, שייתן מענה נגיש וקרוב לתושבי שדרות והיישובים הסמוכים.

את המזוזה בסניף החדש קבע רב העיר הגאון רבי דרור טוויל , כשלצידו רב ושליח חב"ד בעיר הגאון רבי משה זאב פיזם , ראש העיר מר אלון דוידי ומנכ"ל רשת 'יש חסד' מר רן אהרוני. לאחר קביעת המזוזה הם נשאו דברים והזכירו את העובדה שלפני שלוש שנים העיר עברה תקופה קשה של מלחמה, אך בחסדי שמיים כיום זוכה שדרות לתנופת צמיחה אדירה עם תושבים חדשים רבים שבוחרים להתגורר בה.

"מהרגע שנכנסתי לתפקיד", אמר מנכ"ל הרשת, מר רן אהרוני, "היה לי חלום לפתוח סניף בדרום. היום החלום הזה קורם עור וגידים, ולכן זה אירוע מרגש מאוד מבחינתי. כולנו זוכרים מה עברה העיר לפני שלוש שנים, ולכן לראות אותה עכשיו בשיא תפארתה זה מדהים ומוכיח את עוצמת החיים. יש חסד רואה לעצמה זכות גדולה להיות חלק מהצמיחה הזאת ולאפשר לכל התושבים, כולל החדשים שמצטרפים אליה כל הזמן, מקום נגיש עם סל קניות מצוין במחירים זולים".

הרבנים ברכו את הנהלת רשת יש חסד על היוזמה להקים סניף חדש בשדרות שיאפשר לתושבי העיר ליהנות ממבחר מוצרים בכשרויות מהודרות קרוב לבית, ואיחלו למנהלים שיראו ברכה והצלחה. הרבנים אף ציינו כי יש לכך חשיבות רבה בעיר הצומחת שבה אוכלוסייה גדולה המקפידה על כשרות למהדרין.

ראש העיר התייחס אף הוא לצמיחה של העיר ושיבח את רשת יש חסד על פתיחת הסניף החדש שיספק לתושבים מענה מדויק. הוא ברך את העוסקים במלאכה על הבאת הבשורה של יש חסד לעיר והתועלת הרבה שתהיה מכך לתושבים.

לאחר חנוכת הסניף, הגיעו למקום תושבי שדרות לראות מקרוב ולהתרשם מהסניף הממוקם במיקום מרכזי, ומגשים לתושבים חלום של ממש: עופות טריים ודגים בכשרויות מהודרות, פירות וירקות בכשרות מהודרת, וכל מה שצריך לתקופת החגים שמעבר לפינה ולשגרה המבורכת שלאחריה.

לבד מיתרונות הצרכנות הבלעדיים המוצעים במקום, מציע הסניף החדש מגוון עצום של מוצרי מזון, חומרי ניקוי, טואלטיקה, מוצרי תינוקות ועוד. וכן מוצרים שונים בהתאם לרוח התקופה. כמיטב המסורת, מקפידה הרשת על איכות וטריות ללא פשרות, שירות מצוין ברמה גבוהה, והכל במחירי "יש חסד".

מתוך חיבור עמוק ללקוחותיה, גם בסניף החדש משקיעה יש חסד משאבים רבים בהתאמת תהליך הקנייה לצרכי הציבור החרדי והדתי וצרכני הכשרויות המהודרות. מתוך גישה זו, דואגת הרשת למעטפת מלאה של חווית קניה. כזו שעונה על הצרכים הפשוטים של זמינות, קרבה לבית, ומגוון מוצרים רחב, לצד חיזוק הידיעה הברורה שכל מוצר שנכנס לעגלת 'יש חסד' נושא חותמת כשרות מהודרת, ומצטיין באיכות ובטריות.

הסניף החדש בשדרות מצטרף לסניפי 'יש חסד' הפזורים בערים: בני ברק, ירושלים, בית שמש, ביתר עילית, אשדוד, מודיעין עילית, אלעד, רכסים, טבריה, צפת, עפולה ובארות יצחק.