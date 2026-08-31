עוד רגע החגים כאן, ומשה מנס יצא לבדוק היכן אפשר להרגיש את אווירת החג, למצוא מקום שיש בו את כל המוצרים בכשרות מהדרין, וליהנות ממחירים מצוינים. בסיור מיוחד בסניף רמי לוי שיווק השקמה, מנס פגש את יפית, מנכ"לית הרשת. "הבשורה הגדולה באמת היא שאני יכול לשלוח את הילדים שלי לרשת, ולא צריך לדאוג שהם יביאו לי הביתה מוצרים לא כשרים," שיתף מנס את יפית במהלך הביקור.

יפית הסבירה כי פתיחת רמי לוי מהדרין היא זכות גדולה שמאפשרת לשרת את כלל האוכלוסיות במדינה, ובמיוחד את האוכלוסייה שהידור הכשרות הוא קריטי עבורה. "החלטנו להרים את הכפפה ולהתרחב בסניפי המהדרין, כדי לאפשר לכולם ליהנות מהמוצרים הטובים ביותר ובמחיר הטוב ביותר," ציינה יפית. לדבריה, הרשת הצליחה בעזרת הכוח המסחרי והרצון בלב להוכיח שאפשר לאפשר ללקוחות לקנות בכשרות מהודרת וגם להישאר בזול. הקפדה זו משתלבת עם חגיגות היובל לרשת, שהחלה את דרכה ב-1976 במחסן קטן של 38 מ"ר בירושלים. כיום, המותג הפרטי של הרשת כולל למעלה מ-4,000 מוצרים, עם התאמה הלכתית מדויקת במחלקות הבשר והעופות לכל קהילה – מספרדים ועד קהילות החסידים וחב"ד.

מהסופר היישר לטיסות תשרי

במהלך הביקור בסניף, הציגה יפית בפני מנס מהפכה נוספת של הרשת: כרטיס האשראי החדש בשיתוף ישראכרט וישראייר. יפית הדגישה כי מעבר להנחות משמעותיות בנקודות המכירה, הכרטיס מציע בשורה של ממש: "על כל הוצאה שאתה עושה בכרטיס, אתה בעצם חוסך דולרים בצורה פשוטה, ואז אתה יכול לממש אותם בטיסות ובחופשות בארץ ובעולם דרך ישראייר".

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הכרטיס החדש, הממותג כ-SuperFly, הוא שותפות אסטרטגית של רמי לוי (72%), ישראכרט (18%) וישראייר (10%). פתרון זה משמעותי במיוחד לתקופת חגי תשרי, בה רבבות נוסעים לאומן, לקברי צדיקים באירופה ולחצרות הקודש בניו יורק. מתוך מסמך "SuperFly Launch: Turning Grocery Shopping into Global Travel" עולים היתרונות הבאים של המועדון:

מחזיקי כרטיס רגיל צוברים דולר אחד על כל 500 שקלים של קניות, ואילו בכרטיס פרימיום צוברים דולר על כל 333 שקלים.

רכישת כרטיסי טיסה וחבילות נופש בישראייר מעניקה צבירה מואצת של 30%.

10,000 המצטרפים הראשונים זכאים לכרטיס טיסה במתנה ליעדי ישראייר באירופה (למעט לונדון), הכולל מיסי נמל וטרולי.

לאחר תום מבצע ההשקה, מצטרפים חדשים יקבלו מענק מתנה של 100 דולר לכרטיס רגיל או 120 דולר לכרטיס פרימיום.

הכרטיסים פטורים לחלוטין מתשלום דמי כרטיס בשנה הראשונה.

ההסתערות על שוק הסטוק

לצד סניפי המהדרין והבשורה בענף התעופה, רמי לוי מטלטל בימים אלו גם את שוק הסטוק בישראל, עם השקת רשת "רמי לוי הסטוק". סניף הבכורה שנפתח בפרדס חנה כרכור משך אליו תורים של מאות אנשים כבר מהשעה שבע בבוקר, ולעיתים הדלתות אף נסגרו זמנית בשל העומס. בסניף הופעלו עשרות עגלות חכמות שסורקות את המוצרים וחוסכות עמידה ממושכת בקופות. הנתונים מהיום הראשון הצביעו על סל קנייה ממוצע הגבוה פי ארבעה מהסל הרגיל ברשתות הסטוק המתחרות (שעומד לרוב על 50-60 שקלים). מוצרי החשמל והצעצועים כיכבו כלהיטים, ובין היתר נמכרו מגהץ ב-20 שקלים, סט אוכל של 18 חלקים ב-39.9 שקלים, ומטבח מעץ ב-149 שקלים.

סניף הסטוק הנוסף נפצח רק השבוע ברמלוד, גם שם נרשמה הסתערות של כל תושבי הסביבה ולא רק, ועוד היד נטויה.

בסיום הסיור המשותף, מנס הודה ליפית על פועלה של הרשת. ניכר כי עם סניפי מהדרין מותאמים, השקת כרטיס SuperFly מהפכני, וכניסה מוחצת לענף הסטוק, רשת רמי לוי ממשיכה לשים את הצרכן במרכז ולייצר אלטרנטיבות שחוסכות כסף בכל תחום אפשרי.