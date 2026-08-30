מה קורה לציבור החרדי כשמישהו נופל? מתי הפכו קבוצות הוואטסאפ לכיכר העיר המודרנית שבה מעלים בני אדם על המוקד? בתוכנית "דבר ראשון" הפותחת את השבוע, הגישו משה מנס ושוקי סלומון פרק טעון במיוחד שעסק בנושאים הבוערים ביותר על סדר היום המגזרי והארצי.

"מחפשים את הדם": המחיר של החיים ברשת

הדיון נפתח בסוגיה הטעונה של רכילות במגזר החרדי וגבולות הפרטיות של דמויות מוכרות. מנס הציג תגובות נוקשות שעלו ברשת כלפי "חרדים מודרניים" ואנשי תקשורת המשתפים את חייהם ברשתות: "אם אתה משתף את כל העולם באינסטגרם במה שקורה אצלך בבית אתה צריך להיות מוכן למחיר", נכתב באחת התגובות. תגובה אחרת הבהירה: "מי שהחליט לחלוק את כל חייו עם הציבור – מה לבש, היכן הוא עושה את החג ומה בישל לצהריים – אין לו זכות להתבכיין על פרטיות כשיש דרמה בחייו".

בתגובה לתגובות האלו, נשא שוקי סלומון מונולוג אישי, גלוי ויוצא דופן, כשהוא מתייחס לתקופה מורכבת שעבר מקרוב:

"לאחרונה עברתי משהו לא כל כך נעים ולא קל, ומתוכו נחשפתי מקרוב לדבר הכי מזעזע שקיים. פתאום הבנתי עוד יותר למה אני צועק כל הזמן 'לשון הרע לא מדבר אליי', ולמה אני נלחם על אהבת חינם – לא כסיסמה, אלא ככאב אמיתי. כשאתה עומד מהצד הכול קל: קל לשפוט, קל להגיד 'אני יודע בדיוק מה קרה שם'. אבל כשאתה רואה מה מילה אחת עושה לבן אדם, מה הודעה עושה למשפחה ומה רכילות עושה לילדים – אתה מבין כמה מילים יכולות לשרוף".

סלומון תקף בחריפות את תרבות ה"העבר" בקבוצות: "מה קרה לנו? מתי הגענו למצב שכאשר יהודי נופל, במקום שיכאב לנו הלב – העיניים נדלקות מסקרנות ושמחה לאיד? כתוב 'בנפול אויבך אל תשמח', אפילו על אויב! והיום? מספיק שאדם מוכר חווה ניסיון, והטלפונים בוערים: 'ראית?', 'שמעת?', 'יש לך את הסרטון?'. יש שם בן אדם! יש שם אישה שבוכיה, בעל שלא ישן, הורים שמתפרקים וילדים שמחר צריכים להסתכל לאנשים בעיניים".

"פתאום כולנו יושבים בקבינט של הקדוש ברוך הוא"

סלומון השווה את המצב ברשתות לתקופות אפלות בהיסטוריה:"פעם היו מוציאים אדם לכיכר העיר, וההמון היה מריע. אנחנו מזדעזעים מזה, אבל במה אנחנו שונים? היום אין כיכר, יש קבוצת וואטסאפ, סטורי ורשתות חברתיות. לא צריך להעמיד אדם על המוקד – אפשר לשרוף אותו עם צילום מסך אחד. ובמקום למחוא כפיים, אנחנו פשוט לוחצים 'העבר'".

חלק נוקב במיוחד במונולוג הופנה כלפי אלו הממהרים להסביר את "חשבונות השמיים": "לא מספיק לנו לרכל, אנחנו גם יודעים בדיוק למה זה קרה. פתאום כולנו יושבים בקבינט של הקדוש ברוך הוא: 'זה בגלל האינטרנט', 'זה בגלל האינסטגרם', 'זה בגלל האבא'. מי סיפר לכם? הקב"ה התקשר אליכם? מאיפה הביטחון לקחת את כיסא הדיין? אולי דווקא בגלל שהוא צדיק הוא קיבל ניסיון? חסרים צדיקים ויראי שמיים בלי סמארטפון שעברו צרות? להאמין שיש חשבונות שמיים זו אמונה. לחשוב שאתה יודע מהם – זו כבר יוהרה.

אנחנו בחודש אלול. כשיהודי נופל – אל תשמח. כשאתה מקבל רכילות – אל תעביר. אל תהיה הדובר של הקב"ה. תכאב, תשתוק, ואם אתה יכול – תושיט יד ותוציא אותו משם".

המקלדות המורעלות בטוויטר: הפער בין המציאות לרשת

בהמשך התוכנית עברו המגישים לדון בתופעת הבריונות ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר). השניים שיתפו במקרה מעניין שהתרחש בסוף השבוע האחרון:

"פגשתי השבת אדם שבמציאות הוא טיפוס ביישן, נמנע, שקט ועדין נפש. אבל כשאתה פותח את הפרופיל שלו בטוויטר, אתה מגלה דמות רעילה, תוקפנית ומלאת ארס. מדהים לראות איך המסך מעניק לאנשים מסוימים מסכה שמוציאה ממהם את כל הרע, פשוט כי הם לא צריכים להסתכל לצד השני בעיניים".

סערת הריטלין: "פעם הסתדרנו בלי זה" vs "פעם לא דרשנו לשבת 10 שעות"

סוגיה חינוכית בוערת שעלתה בתוכנית נוגעת לשימוש בתרופות קשב וריכוז במגזר החרדי. המגישים הציגו פנייה נוקבת שהגיעה מאב למשפחה, שהזהיר מפני קלות הדעת במתן חומרים כימיים לילדים: "בדור שלנו הסתדרנו מצוין בלי כל הכדורים והחומרים האלו, גדלנו לתפארת והכול היה בסדר".

מנגד, הוצגה עמדה נחרצת שמציגה את השינוי הדרמטי בדרישות החינוכיות: "ההשוואה לדורות קודמים פשוט אינה נכונה. פעם לא הכרחנו ילד בגיל צעיר לשבת שעות על גבי שעות ברצף מול סטנדר וספר, ברמת אינטנסיביות ודרישות כפי שקיים כיום. העומס הלימודי והציפיות החברתיות השתנו לחלוטין, ואם התרופה היא זו שמאפשרת לילד לממש את פוטנציאל הלימוד שלו ולא לחוות תסכול והרס עצמי – מדובר בהצלת נפשות ממש".

מבזק אקטואליה: גיוס, היועמ"ש ומחירי הדלק

לצד הדיונים החברתיים, סקרו המגישים את כותרות האקטואליה המרכזיות:

סוגיית הגיוס והמעצרים: דיווח על ההצעה הנדונה ולפיה יינתן פיצוי או מענק של 1,000 שקלים לכל יום ישיבה בכלא עבור תלמידי ישיבות שנעצרים במסגרת חוק הגיוס.

מתקפה על מערכת המשפט: התייחסות למתקפה החריפה מצד רבנים ובכירים בש"ס על היועצת המשפטית לממשלה, שזכתה לכינוי "משוגעת". ברקע: הטענות החוזרות של בכירים במפלגה על כך שעצרת הזיכרון הממלכתית לראש הממשלה לשעבר יצחק רבין ז"ל לא בוטלה, על אף שהיא מתוכננת להתקיים רק בחודש נובמבר ואינה ממומנת על ידי המדינה.

מכה לכיס: החל ממחר בחצות (בין שני לשלישי), מחיר ליטר בנזין 95 יעמוד על 8.25 שקלים – עלייה חדה של 16 אגורות לעומת חודש אוגוסט. תוספת השירות המלא תעמוד על 26 אגורות לליטר. מדובר בהשוואה של מחיר השיא של כל הזמנים שנקבע לפני 14 שנים, בספטמבר 2012.