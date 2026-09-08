לקראת חגי תשרי: יוחננוף מעמיקה את ההנגשה לציבור החרדי

לקראת חודש תשרי והקניות הגדולות של תקופת החגים, רשת יוחננוף מעמיקה את הפעילות המיועדת לציבור החרדי תחת המסר "לכולם מגיע יוחננוף". המהלך מתמקד בהנגשת חוויית הקנייה למשפחות חרדיות, הן מבחינת המיקום והנוחות והן מבחינת הכשרות, המגוון וחוויית הקנייה. עיקר הפעילות מתרכזת בארבעה סניפים הסמוכים לריכוזים חרדיים – חולון המרכבה, ירושלים, אשדוד ופתח תקווה – ולצידם סניף יוחננוף מהדרין בנתיבות. ברשת מבקשים להפוך את הסניפים הללו לכתובת טבעית לקניות החג, במיוחד עבור משפחות המבקשות לרכז קנייה גדולה במקום אחד.

לקראת תשרי מקבלת ההנגשה הזו משמעות מיוחדת. סל הקניות המשפחתי גדל בתקופה הזו, והצורך לשלב בין כשרות, מגוון ונוחות הופך מרכזי עוד יותר. ביוחננוף מבקשים לתת לכך מענה באמצעות ריכוז רחב של מוצרי החג, סידור מדפים המותאם לתקופה, ושילוט ברור בסניפים המסייע לאיתור מהיר של מוצרי החג המבוקשים. מבחינת הרשת, המטרה היא שהפנייה לציבור החרדי תורגש לא רק בקמפיין, אלא גם בפועל בתוך הסניף – מרגע הכניסה ועד הקופה.

אחד הדגשים המרכזיים במהלך הוא הרחבת המענה בתחום הכשרות. לצד מגוון מוצרים בכשרויות מהודרות, גם מותג הבית של יוחננוף כולל מוצרים בכשרות בד"ץ העדה החרדית. לכך מצטרפת היערכות למלאים מוגברים בקטגוריות שבהן הביקוש עולה לקראת ראש השנה, סוכות ושמחת תורה, כך שמשפחות יוכלו להשלים את מלוא הקנייה לחג במקום אחד, ללא צורך בפיצול הקנייה בין כמה כתובות.

בשבועות האחרונים ביקרו רבנים בסניפים המשתתפים במהלך, בחנו את עמידת הסניפים בסטנדרטים הנדרשים והתרשמו הן מרמת השירות והן מהמענה לצורכי הציבור החרדי. אחד הרבנים שביקרו ציין כי "ניכר מאמץ אמיתי להתאים את חוויית הקנייה לצרכים של הציבור החרדי, לא רק בכשרות אלא גם באופן שבו הסניף בנוי ומתפקד". הדגש, כך ברשת, הוא על שילוב בין סטנדרט כשרות מתאים לבין סל קנייה רחב וחוויית שירות נעימה.

ברשת מדגישים כי ההיערכות אינה מסתכמת במבצע נקודתי לחגים, אלא בניסיון לבנות היכרות קבועה יותר עם דפוסי הקנייה של הציבור החרדי. לכן ניתן דגש גם לנוחות ההגעה לסניפים שנבחרו, למבחר המוצרים וליכולת לבצע קנייה רחבה תחת קורת גג אחת. סניף יוחננוף מהדרין בנתיבות משתלב במהלך הזה באופן טבעי, לצד ארבעת הסניפים שנבחרו בשל הקרבה לריכוזים חרדיים גדולים.

לצד הפעילות בסניפים, יוחננוף מפעילה גם ערוץ עדכון ייעודי לקהל – קבוצת הוואטסאפ של הרשת – שבה מתפרסמים באופן שוטף עדכונים לקראת החגים. מי שמעוניין להישאר מעודכן במבצעי החג ובפעילות בסניפים הקרובים אליו מוזמן להצטרף לקבוצה. כך, המהלך לקראת תשרי מבטא מגמה רחבה יותר של יוחננוף: לא רק פרסום ייעודי לציבור החרדי, אלא התאמות אמיתיות – בסניפים, על המדף ובחוויית הקנייה עצמה. כי לכולם מגיע יוחננוף.

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