 דלג לתוכן הראשי
וכמה נוסעים לאומן?

לקראת שיא היסטורי בנוסעים לחו"ל בחגי תשרי: מעל 3 מיליון צפויים לעבור במעברים

בנתב"ג צפויים לעבור בחגי תשרי כ-2.5 מיליון נוסעים • במעברי הגבול היבשתיים צפויים לעבור עוד חצי מיליון נוסעים נוספים | כל הפרטים על ההיערכות מיוחדת לחגי תשרי (תעופה)

2תגובות
נתב"ג בימים אלו (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

רשות שדות התעופה השלימה את ההיערכות המקיפה לקראת חודש ספטמבר וחגי תשרי, תקופה שבה צפויים לעבור במתקני הרשות מעל 3 מיליון נוסעים. ההיערכות כוללת תגבור משמעותי של כוח אדם בנתב"ג ובמעברי הגבול, לצד נוכחות מנהלים מוגברת בטרמינלים במהלך החגים.

על פי נתוני רש"ת, בנמל התעופה בן גוריון צפויים לעבור כ-2.5 מיליון נוסעים, בנמל התעופה רמון כ-81,000 נוסעים, ובנמל התעופה חיפה כ-60,000 נוסעים. במעברי הגבול היבשתיים לסיני ולירדן צפויים לעבור כ-500,000 נוסעים נוספים.

הנתונים משקפים מגמת עלייה משמעותית בתנועת הנוסעים. במהלך חודש אוגוסט עברו בנתב"ג כ-2.65 מיליון נוסעים, עלייה ניכרת לעומת תקופות קודמות. רש"ת הגדילה את מערך העובדים על מנת להתמודד עם היקף הנוסעים הצפוי.

ימי שיא וטיסות לאומן

הטיסות היעודיות לאומן יחלו ביום ראשון ה-6 בספטמבר וימשכו עד יום חמישי ה-17 בספטמבר. ימי השיא במהלך חגי תשרי צפויים בתאריכים 10.9, 17.9, 22.9 ו-25.9, כאשר במהלכם צפויים לעבור בנתב"ג כמאה אלף נוסעים ביום בכ-600 טיסות יומיות.

לקראת ערב ראש השנה, ב-10 בספטמבר, צפויים לעבור בנתב"ג מעל 100,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות. היעדים המובילים במהלך חגי תשרי צפויים להיות יוון, קפריסין, ארצות הברית, איטליה והאמירויות.

במעברי הגבול היבשתיים צפויים לעבור כ-500,000 נוסעים במהלך ספטמבר וחגי תשרי. במעבר רבין שבערבה צפויים כ-190,000 נוסעים, במעבר אלנבי כ-153,000 נוסעים, במעבר בגין כ-100,000 נוסעים, ובמעבר נהר הירדן כ-55,000 נוסעים.

נמל התעופה בן גוריון (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

המלצות לנוסעים

רש"ת פרסמה סדרת המלצות לנוסעים לקראת התקופה העמוסה. הרשות ממליצה לבדוק מראש מאיזה טרמינל הטיסה יוצאת, לבצע צ'ק-אין בבית, ולהדפיס את תג המזוודה בעמדות השירות העצמי.

נוסעים עם כבודת יד בלבד, שביצעו צ'ק-אין עצמאי, עדיף להם להשתמש במסלול המהיר במגזר W בטרמינלים 1 ו-3. כמו כן, רש"ת קוראת למילואימניקים ולאנשי כוחות הביטחון לוודא היטב כי לא שכחו חלקי תחמושת בתיקים עימם הם מגיעים לטיסה.

ברשות שדות התעופה מסרו כי "ברשות שדות התעופה ובכל מתקני הרשות, פועלים מסביב לשעון כדי שהחוויה של כל נוסע תהיה בטוחה, יעילה ונעימה. המאמצים המשותפים של כלל הגורמים באים לידי ביטוי בהכנות המקצועיות והמקיפות שאנו מבצעים, בכללם היערכות ותגבורים בכל מתקני רשות שדות התעופה". רשות שדות התעופה מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה וחופשה מהנה.
אומןנתב"גרשות שדות התעופהחגי תשרירש"תנמל התעופהאומן ראש השנהנמל התעופה בן גוריוןנמל התעופה רמון

2 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כתורת: מעל 3 מליון. כתבה: 2.5 מליון. היייייייייי מה קורה???? אתם מודעים לזה שזה הבגל של חצי מליון?? 😊
ריקי
1
אזרחי מדינה ישראל המקום הכי בטוח לעולם א"י מדינה ישראל וארה"ב מגנה על העם היהודי 1945 שותפות הזאת ננצח כל מי גמר בדעתו ללא הגיון לברוח מדינה ישראל רש"פ מחאת קפלן דמוקרטים כל אחראים בטבח 7.10 צונאמיי יתפוס אותם בשערות בקרקעית הים סוף לדור עמלק הבטחה מאברהם אבינו אמן
שופמן

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בתעופה:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר