נתב"ג בימים אלו ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

רשות שדות התעופה השלימה את ההיערכות המקיפה לקראת חודש ספטמבר וחגי תשרי, תקופה שבה צפויים לעבור במתקני הרשות מעל 3 מיליון נוסעים. ההיערכות כוללת תגבור משמעותי של כוח אדם בנתב"ג ובמעברי הגבול, לצד נוכחות מנהלים מוגברת בטרמינלים במהלך החגים.

נמל התעופה בן גוריון ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

המלצות לנוסעים

רש"ת פרסמה סדרת המלצות לנוסעים לקראת התקופה העמוסה. הרשות ממליצה לבדוק מראש מאיזה טרמינל הטיסה יוצאת, לבצע צ'ק-אין בבית, ולהדפיס את תג המזוודה בעמדות השירות העצמי.

נוסעים עם כבודת יד בלבד, שביצעו צ'ק-אין עצמאי, עדיף להם להשתמש במסלול המהיר במגזר W בטרמינלים 1 ו-3. כמו כן, רש"ת קוראת למילואימניקים ולאנשי כוחות הביטחון לוודא היטב כי לא שכחו חלקי תחמושת בתיקים עימם הם מגיעים לטיסה.

ברשות שדות התעופה מסרו כי "ברשות שדות התעופה ובכל מתקני הרשות, פועלים מסביב לשעון כדי שהחוויה של כל נוסע תהיה בטוחה, יעילה ונעימה. המאמצים המשותפים של כלל הגורמים באים לידי ביטוי בהכנות המקצועיות והמקיפות שאנו מבצעים, בכללם היערכות ותגבורים בכל מתקני רשות שדות התעופה". רשות שדות התעופה מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה וחופשה מהנה.