רשות שדות התעופה השלימה את ההיערכות המקיפה לקראת חודש ספטמבר וחגי תשרי, תקופה שבה צפויים לעבור במתקני הרשות מעל 3 מיליון נוסעים. ההיערכות כוללת תגבור משמעותי של כוח אדם בנתב"ג ובמעברי הגבול, לצד נוכחות מנהלים מוגברת בטרמינלים במהלך החגים.
על פי נתוני רש"ת, בנמל התעופה בן גוריון צפויים לעבור כ-2.5 מיליון נוסעים, בנמל התעופה רמון כ-81,000 נוסעים, ובנמל התעופה חיפה כ-60,000 נוסעים. במעברי הגבול היבשתיים לסיני ולירדן צפויים לעבור כ-500,000 נוסעים נוספים.
הנתונים משקפים מגמת עלייה משמעותית בתנועת הנוסעים. במהלך חודש אוגוסט עברו בנתב"ג כ-2.65 מיליון נוסעים, עלייה ניכרת לעומת תקופות קודמות. רש"ת הגדילה את מערך העובדים על מנת להתמודד עם היקף הנוסעים הצפוי.
ימי שיא וטיסות לאומן
הטיסות היעודיות לאומן יחלו ביום ראשון ה-6 בספטמבר וימשכו עד יום חמישי ה-17 בספטמבר. ימי השיא במהלך חגי תשרי צפויים בתאריכים 10.9, 17.9, 22.9 ו-25.9, כאשר במהלכם צפויים לעבור בנתב"ג כמאה אלף נוסעים ביום בכ-600 טיסות יומיות.
לקראת ערב ראש השנה, ב-10 בספטמבר, צפויים לעבור בנתב"ג מעל 100,000 נוסעים בטיסות בינלאומיות. היעדים המובילים במהלך חגי תשרי צפויים להיות יוון, קפריסין, ארצות הברית, איטליה והאמירויות.
במעברי הגבול היבשתיים צפויים לעבור כ-500,000 נוסעים במהלך ספטמבר וחגי תשרי. במעבר רבין שבערבה צפויים כ-190,000 נוסעים, במעבר אלנבי כ-153,000 נוסעים, במעבר בגין כ-100,000 נוסעים, ובמעבר נהר הירדן כ-55,000 נוסעים.
המלצות לנוסעים
רש"ת פרסמה סדרת המלצות לנוסעים לקראת התקופה העמוסה. הרשות ממליצה לבדוק מראש מאיזה טרמינל הטיסה יוצאת, לבצע צ'ק-אין בבית, ולהדפיס את תג המזוודה בעמדות השירות העצמי.
נוסעים עם כבודת יד בלבד, שביצעו צ'ק-אין עצמאי, עדיף להם להשתמש במסלול המהיר במגזר W בטרמינלים 1 ו-3. כמו כן, רש"ת קוראת למילואימניקים ולאנשי כוחות הביטחון לוודא היטב כי לא שכחו חלקי תחמושת בתיקים עימם הם מגיעים לטיסה.
ברשות שדות התעופה מסרו כי "ברשות שדות התעופה ובכל מתקני הרשות, פועלים מסביב לשעון כדי שהחוויה של כל נוסע תהיה בטוחה, יעילה ונעימה. המאמצים המשותפים של כלל הגורמים באים לידי ביטוי בהכנות המקצועיות והמקיפות שאנו מבצעים, בכללם היערכות ותגבורים בכל מתקני רשות שדות התעופה". רשות שדות התעופה מאחלת לכל בית ישראל שנה טובה וחופשה מהנה.
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