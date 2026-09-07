מימין: הרב זמיר איסייב מבאקו ( צילום: באדיבות הקהילה היהודית באקו )

במשך שנים איסטנבול ואנטליה שבטורקיה, היו כמעט ברירת המחדל של הישראלים שחיפשו חופשה קרובה, נגישה ולא יקרה. אלא שהמשבר המתמשך ביחסים עם טורקיה שינה את מפת התיירות הישראלית, ויעד אחר באזור תופס במהירות את מקומה: אזרבייג'ן, שם יש קהילה יהודית מכובדת שמעט נסתרת מהעין.

ללא קשר רק לתיירות, שגם אליה נגיע, אזרבייג'ן אינה תופסת מקום מרכזי יותר עבור ישראל רק על מפת החופשות. בשעה שהיחסים בין ישראל לטורקיה נמצאים בתקופה מתוחה במיוחד, בעיקר על רקע ההתפתחויות בסוריה והרטוריקה החריפה בין ירושלים לאנקרה, באקו נמצאת בעמדה יוצאת דופן. אזרבייג'ן נחשבת לאחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של טורקיה, אך במקביל היא מקיימת כבר שנים מערכת יחסים אסטרטגית הדוקה עם ישראל. השילוב הזה מאפשר לבאקו לשמש ערוץ תקשורת בין שני הצדדים דווקא בתקופה שבה היחסים הישירים ביניהם נמצאים בשפל. ברגע האחרון: הילדה הקטנה רצה לכביש - האזרח האמיץ זינק עליה והציל את חייה כיכר השבת | 11:32 איסייב, שהשתתף לאחרונה בישראל בפורום J50 של משרד החוץ, מדגיש כי אינו נציג רשמי של השלטון האזרי. עם זאת, לדבריו, הרצון של באקו לשמור על יציבות בין ישראל לטורקיה ברור. "היחסים של אזרבייג'ן עם ישראל ועם טורקיה אינם סותרים זה את זה", הוא אומר. "מבחינת באקו מדובר בשתי מדינות ידידות חשובות, ולכן יש לה אינטרס אמיתי לראות את היחסים ביניהן יציבים ולמנוע הידרדרות או עימות מיותר". על פי דיווחים שפורסמו בתקופה האחרונה, אזרבייג'ן הייתה מעורבת במגעים שנועדו לצמצם את הסיכון לחיכוך בין ישראל לטורקיה, בין היתר סביב פעילותן והאינטרסים שלהן בסוריה. הקשר עם אנקרה עמוק עד כדי כך שבשתי המדינות מרבים לתאר את היחסים כיחסים בין "אומה אחת ושתי מדינות". במקביל, אזרבייג'ן מקיימת כבר עשרות שנים קשרים ביטחוניים, כלכליים ואסטרטגיים הדוקים עם ישראל. "אזרבייג'ן יכולה להראות שאפשר לקיים יחסים קרובים עם ישראל ובמקביל להיות חלק טבעי מהעולם המוסלמי", אומר הרב איסייב. "עבורנו זה לא מסר תיאורטי, זו המציאות שבה הקהילה היהודית כאן חיה בכל יום". התיירות החדשה באקו, נחשבה בעבר ליעד נישתי יחסית עבור התייר הישראלי, הפכה בשנים האחרונות, וביתר שאת בחודשים האחרונים, לאחד היעדים הצומחים ביותר בקרב הישראלים. נכון לסוף הקיץ פועלות בין ישראל לאזרבייג'ן כ-30 טיסות ישירות בשבוע, באמצעות כמה חברות תעופה.

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

זינוק במספרים

המספרים הרשמיים ממחישים היטב את השינוי. לפי נתוני ועדת הסטטיסטיקה הממלכתית של אזרבייג'ן, מתחילת השנה ועד סוף יולי נכנסו למדינה כ-42 אלף ישראלים. ישראל הייתה אחראית לכ-3.1% מכלל המבקרים הזרים במדינה והשתלבה בין עשרת שוקי התיירות הנכנסת הגדולים שלה.

גם היקף הלינות מצביע על המשקל של התייר הישראלי. במחצית הראשונה של השנה היו הישראלים אחראים לכ-6.9% מכלל הלינות של תיירים זרים בבתי המלון במדינה, שיעור גבוה משמעותית מחלקם במספר המבקרים.

גם בהוצאות נרשמה קפיצה. בשבעת החודשים הראשונים של השנה הוציאו מבקרים מישראל באזרבייג'ן כ-80 מיליון מאנאט, כ-47 מיליון דולר, עלייה של יותר מ-50% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

בענף התיירות מעריכים כי המגמה תימשך ואף תתחזק במהלך חגי תשרי, עם גל נוסף של ישראלים שצפוי להגיע לבאקו וליעדים נוספים במדינה.

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

מי שרואה את השינוי מקרוב הוא הרב זמיר איסייב, רב הקהילה הספרדית בבאקו ואחד הקולות הבולטים של הקהילה היהודית באזרבייג'ן.

"הישראלים שמגיעים היום לבאקו מגלים מדינה מוסלמית שבה הם יכולים להסתובב בביטחון, לדבר עברית בגלוי ולהרגיש רצויים", אומר הרב איסייב. "אנחנו רואים את הגידול במספר המבקרים גם בתוך הקהילה, בבתי הכנסת, במסעדות הכשרות ובפניות שאנחנו מקבלים לפני החגים".

לדבריו, תחושת הביטחון של היהודים במדינה אינה מתבטאת רק בתיירות. "היחס ליהודים באזרבייג'ן הוא יוצא דופן. הקהילות כאן פורחות, מספר הילדים בבית הספר היהודי עולה משנה לשנה, ואנחנו כבר חושבים על האפשרות להרחיב את המבנה", הוא אומר.

איסייב מוסיף כי דווקא על רקע מערכת היחסים הקרובה עם ישראל, יש בבאקו לעיתים תחושה של חוסר הבנה מול צעדים שמגיעים מהצד הישראלי.

"דווקא בגלל מערכת היחסים הקרובה עם ישראל, יש דברים שמעוררים כאן תמיהה", הוא אומר. "לא מזמן ניסו לקדם בכנסת הכרה ברצח העם הארמני, וזה עורר כאן הרמת גבה. אחר כך פורסמה גם אזהרת המל"ל לקראת החגים לגבי מדינות הגובלות באיראן, ואזרבייג'ן נכללה בה. באופן טבעי זה מעלה כאן שאלות. מדובר במדינה שרואה בישראל שותפה אסטרטגית קרובה, שבה הקהילה היהודית חיה בגלוי ואליה מגיעים יותר ויותר ישראלים. לכן יש כאן מי שמתקשים להבין את הפער בין היחסים בפועל לבין האופן שבו המדינה לעיתים מוצגת בישראל".

כך או כך, הקהילה היהודית המקומית נערכת כעת גם לחגי תשרי ולגל המבקרים מישראל. לדברי הרב, ההכנות כוללות תפילות, ארוחות חג והיערכות לאספקת מזון כשר עבור התיירים.

"לקראת חגי תשרי אנחנו נערכים למספר גדול מאוד של אורחים מישראל", הוא אומר. "יהיו תפילות, ארוחות חג ומענה של אוכל כשר למבקרים, והמטרה שלנו היא שכל יהודי או ישראלי שמגיע לכאן יוכל לחגוג את החגים כמו בבית".

ל'כיכר השבת' נודע כי לקראת חג הסוכות צפויים להגיע לאזרבייג'ן גם מאות סטים של ארבעת המינים מישראל. המשלוח, המיועד לבני הקהילה היהודית המקומית, והוא ממומן גם השנה על ידי תורם יהודי אנונימי מארצות הברית.

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )

מהווי הקהילה בחודש אלול ( צילום: הקהילה הספרדית באזרבייג'ן )