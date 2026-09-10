תנובה אלטרנטיב: "מטעים" לי לקפה שבין הסעודות

לקראת החגים, המתאפיינים ברצף סעודות החג הבשריות, מגוון מוצרי "אלטרנטיב" של תנובה מהווים פתרון נוח לחובבי הקפה עם חלב, שאינם מעוניינים להתפשר על שגרת היום-יום. תקופת החגים, על סעודותיה הבשריות הרבות ומועדי התפילות, מקשה לעיתים למצוא הזדמנות ליהנות מכוס קפה איכותי.

סדרת משקאות אלטרנטיב של תנובה כוללת מגוון עשיר של טעמים המותאמים לכל צרכן. הסדרה הקלאסית מציעה מגוון משקאות סויה ומשקאות שקדים.

בנוסף, לתנובה אלטרנטיב יש את ליין ה-Barista המותאם במיוחד להקצפה ולשילוב בקפה במגוון בסיסים וטעמים. המגוון הרחב מאפשר לצרכנים, גם במהלך ימי החג העמוסים, להמשיך את שגרת הקפה האהובה עליהם עם תחליף חלב פרווה איכותי וטעים.

כלל המשקאות בסדרת תנובה אלטרנטיב נושאים את חותמת הכשרות המהודרת של בד"ץ ועדת מהדרין בד"צ העדה החרדית ירושלים.

הקמפיין החדש מלווה במסר "מטעים לי לקפה שבין הסעודות", ופונה הן לצרכנים הקבועים של תחליפי החלב והן לצרכני הקפה, אשר מחפשים אלטרנטיבה ראויה שלא תפגע בחוויית השתייה שלהם לאחר הארוחות הבשריות או בשעות ההמתנה בין בשר לחלב.

לקראת חג הסוכות, המאופיין בימי חול המועד ארוכים ובאירוח, תתקיים פעילות צרכנים מיוחדת במסגרת הפעילות, הצרכנים יוזמנו לשתף ולספר על ה"אושפיזין" המיוחד שלהם שידוע כחובב קפה מושבע. מתוך המשתתפים ייבחרו 20 זוכים שיקבלו מארז אירוח מושקע לסוכה, הכולל מיחם, מקציף, כוסות ממותגות ומגוון ממשקאות תנובה אלטרנטיב, כדי לאפשר עמדת קפה מפנקת לכל אורחי החג.