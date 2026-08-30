יותר קיבולת, יותר אחריות, יותר שנה טובה: המבצע של LG

בגדול, אתם אנשים שחושבים בגדול. המשפחה שלכם ברוכה (בלי עין הרע!); הסירים שלכם עצומים; שולחן האוכל שלכם באורך של מסלול המראה; רשימת הקניות השבועית שלכם לא נגמרת; והנחת שלכם (בלי עין הרע כבר אמרנו?) מגיעה עד לחלל ובחזרה. אז למה כשזה נוגע להר האוורסט של בגדים מלוכלכים שנמצא אצלכם בבית, אתם מתפשרים על מכונת כביסה שקטנה עליכם?

הגיע הזמן שתפסיקו להתעייף בסבבי כביסות אינסופיים, ותעברו למכונת כביסה שמותאמת למידות שלכם. כזו שתבלע בקלות את ערמות פריטי הכביסה, תנקה אותם ביסודיות ותשאיר לכם זמן פנוי לבלות עם הילדים במקום עם הכביסה המלוכלכת. בבית שבו תמיד יש זוג גרביים, מגבת או חולצת כפתורים שמישהו חייב ועכשיו, מכונה בקיבולת גדולה היא לא פינוק אלא עוזרת בכירה למנכ"לים שאתם.

אל ג'י (LG), מותג מוצרי החשמל הבינלאומי המוביל, לוקח אחריות על המשפחות הגדולות ועל כל מי שמכבס בכמויות. עם סדרת מכונות כביסה חכמות בקיבולת של עד 16 קילו, תטפלו בבת-אחת בהרבה יותר כביסה ותחסכו שעות של טרחה. בנוסף, נפח התוף הגדול מצמצם קמטים בבד; הפתח הרחב מקל על הכנסת הכבסים והוצאתם; והמכונה יעילה גם מול פריטים גדולים במיוחד שבעבר נאלצתם לשלוח למכבסה, כמו שמיכות החורף לדוגמא.

מכונות כביסה LG AIDD מצרפות לכל היתרונות האלה גם את יכולות הבינה המלאכותית, ומציעות לכם טכנולוגיות מתקדמות לניקיון מירבי ולשמירה על הבד . בתוכניות ה-AI, פעולות הכיבוס מתוכנתות בהתאם לסוג ולמשקל הבדים שבמכונה. חשבתם שזה נקרא לחשוב בגדול? קבלו גם הטבה גדולה: 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום*, באדיבות אל ג'י (LG) וחברת הייבוא והשירות 'ברימאג'.

אחריות לשנים טובות

כדי להתחיל שנה חדשה עם מכונת כביסה ועם אחריות ששתיהן אקסטרה-לארג', רכשו מכונת LG AIDD בקיבולת 10-16 ק"ג מהיבואנית ברימאג - באתר ברימאג (חפשו 'AI DD' באתר) או בטלפון 6384*, ואפשר גם אצל המשווקים המורשים (רשימת המשווקים - באתר). המבצע בתוקף לרוכשים עד י"ט בתשרי (30.9), ומימוש 5 שנות האחריות יתאפשר בעת התקנת המוצר על ידי ברימאג תוך 15 יום מהרכישה ולא יאוחר מ-ד' בחשוון (15.10). במספר 6384* ובאתר תוכלו גם לקבל פרטים נוספים על המבצע ועל הפעלת האחריות. שתהיה שנה גדולה!

*המבצע בכפוף לתקנון