החלטה מקצועית של משרד החקלאות בולמת לעת עתה את האפשרות לפתיחת יבוא עופות קפואים מברזיל לישראל. במסגרת בחינה מחודשת של הליך האישור, הודיע מנהל השירותים הווטרינריים בפועל במשרד, ד"ר סרחיו דולב, לחברת בלדי, על החלטתו להסיר מרשימת המפעלים המאושרים את מפעל העופות שהקימה בברזיל, והבהיר כי ברזיל לא תהא מאושרת בשלב זה לייצוא בשר עוף לישראל.

במשרד החקלאות נימקו את המהלך בכך שבבחינה מחודשת של הליך האישור, נמצא כי לא ניתן לאשר את היבוא בטרם ייבדקו בפועל מסלול הייצור ויכולת הרשויות המקומיות בברזיל לפקח עליו בהתאם לדרישות הישראליות הקפדניות. בהודעת המשרד הודגש כי ההחלטה התקבלה משיקולים מקצועיים ומתוך אחריות לבריאות הציבור ולרווחת בעלי החיים, וכי ככל שיתבקש חידוש ההליך, צוות מומחים מטעם השירותים הווטרינריים ערוך לבצע ביקורת מקיפה בטרם תישקל פתיחת השערים לייבוא עופות לישראל.

ההחלטה הנוכחית של משרד החקלאות משתלבת בסוגיה רחבה שאף התגלגלה לפתחו של בית המשפט העליון, בעקבות עתירה שהגישה חברת בלדי בנושא קביעת נהלים ואישורי כשרות ליבוא בשר עופות מחו"ל. במסגרת דיון שהתקיים בבג"ץ בחודש שעבר, הבהירה הרבנות הראשית את "הצורך להבנות תהליך הלכתי ומינהלי שקול וסדור שעליו עמלים הגורמים המקצועיים ברבנות הראשית". יודגש כי לאור הנחיית הרבנות לדרגים המקצועיים לפעול להבאת ההמלצות בפני מועצת הרבנות הראשית לאישור בתוך 120 יום, אישרו השופטים את פרק הזמן המבוקש.

בעקבות החלטת משרד החקלאות לעצור את אישור היבוא במישור הווטרינרי, הביעו גורמים בעולם הכשרות סיפוק רב ובירכו על המהלך. לדבריהם, מדובר בהחלטה חשובה שמסייעת לשמירה על נהלי הכשרות עבור צרכני העוף בישראל, שכן סוגיית שחיטת עופות בחו"ל והפיקוח עליה מעבר לים כרוכה במורכבויות הלכתיות כבדות משקל. עצירת המהלך מסירה את הלחץ לקביעת הסדרים חפוזים, ומבטיחה כי שום מוצר לא יאושר לשיווק בטרם יושלמו כלל הבדיקות המדוקדקות ויוגדר מנגנון פיקוח הלכתי הדוק ומוקפד.

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מנגד, חברת בלדי דיווחה כי בכוונתה לפעול באמצעים המשפטיים העומדים לרשותה לשם ביטול ההחלטה של משרד החקלאות.

יצוין כי ענף גידול העופות בישראל ובפרט באזורי הפריפריה ומוקדי עימות הסמוכים לגבולות המדינה, מהווה עוגן מרכזי בביטחון המזון הלאומי, כאשר צריכת העוף המקומית היא מהגבוהות בעולם ונשענת באופן בלעדי על גידול ישראלי מבוקר.

לצד זאת, מערך המשחטות הפרוס ברחבי הארץ פועל תחת שרשרת פיקוח הדוקה ורציפה של גופי הכשרות המובילים, המבטיחה עמידה בסטנדרטים המחמירים ביותר - מבית הגידול ועד לשולחן הצרכן.

בעולם הכשרות שבים ומדגישים כי מעבר להיבטים המשפטיים והמסחריים, שמירת חומות הכשרות וההגנה על ציבור הצרכנים עומדות מעל לכל שיקול אחר. הם ציינו בסיפוק כי ההתעקשות על בדיקה יסודית ללא פשרות - הן בפן התברואתי-וטרינרי והן בפן ההלכתי המדוקדק של שחיטת חו"ל - היא הערובה היחידה למניעת מכשולים חמורים בצלחתם של שומרי המצוות וצרכני המהדרין בארץ הקודש.