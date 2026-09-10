איך לבקש סליחה על לשון הרע - בלי לפגוע בו שוב?

שאלה:

אפיתי חלה בתנור, ובאותו הזמן התבשל מתחתיה בשר גלוי שהעלה אדים, ובפרט בתנורים מסוימים שבהם הבישול נעשה באמצעות אדים. האם מותר לאכול את החלה עם גבינה? ואם אכלתי ממנה, האם עליי להמתין שש שעות לפני אכילת מאכלי חלב?

תשובה:

ש הרב דוד לייבל: "בראש השנה אי אפשר לחשוב רק על עצמנו" הרב דוד לייבל | מקודם

אדים העולים מתבשיל מקבלים את דין התבשיל עצמו. לכן, מאחר שאדי הבשר עלו ונבלעו בחלה, אסור לאכול את החלה יחד עם חלב או מוצרי גבינה.

עם זאת, מי שאכל מהחלה בלבד אינו צריך להמתין שש שעות לפני אכילת מאכלי חלב. זאת משום שמדובר בטעם בשר שנבלע במאכל פרווה, ובפרט כשהבליעה נעשתה באמצעות אדים ולא מגוף הבשר עצמו.

בקשת סליחה על לשון הרע

שאלה:

דיברתי לשון הרע על חבר, וכעת אני רוצה לבקש ממנו סליחה. אולם אני חושש שאם אפרט בפניו מה אמרתי עליו, הוא ייפגע עוד יותר. כיצד עליי לנהוג?

תשובה:

אין לבקש סליחה תוך פירוט דברי הגנאי שנאמרו עליו, כאשר הדבר עלול לגרום לו צער ופגיעה נוספים.

הדרך הנכונה לתקן את הנזק היא תחילה להפוך את הרושם השלילי שנוצר: לדבר בשבחו, לרומם את שמו ולספר עליו דברים טובים באותם מקומות שבהם דובר עליו בגנות, ואף לדאוג שיגיע אליו שנאמרו עליו דברי שבח.

לאחר מכן יש לפייס אותו, להרבות כלפיו ביחס חם ובקירוב, ואף במתנות לפי העניין. לאחר תיקון זה ניתן לבקש ממנו סליחה כללית על העבר, בלי לפרט את הלשון הרע המסוים שנאמר עליו.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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