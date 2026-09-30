סוכות הוא אחד החגים הכי שמחים בשנה. הבית מלא, הסוכה רועשת, מארחים, מתארחים, הילדים בחופש וכל היום עוברים מהבית לסוכה ומהסוכה לבית. מה שנקרא- בלאגן שמח. וכשכל כך הרבה אנשים נכנסים ויוצאים, מארחים עוד סעודה, קופצים להתארח אצל המשפחה, חוזרים הביתה ושוב יוצאים לסוכה – יש עוד משהו שעובד שעות נוספות בחול המועד: הרצפה. פירורים מהסעודה, לכלוך שנכנס מבחוץ, עקבות מהסוכה, ילדים שמתרוצצים הלוך וחזור – וכל זה בתקופה שבה חג רודף חג. רק סיימנו לנקות לראש השנה, עברנו את יום כיפור, וכבר נכנסנו לסוכות. בין חג אחד למשנהו אין באמת זמן לעצור הכל בשביל ספונג'ה גדולה ויסודית שמחזיקה מעמד בדיוק חמש דקות. וזה בדיוק הזמן שבו שואב שוטף טוב הופך מעוד מכשיר בבית לעזרה אמיתית. אסם קוראת להחזרת קטשופ: בקבוקים עם תוכן שגוי כיכר השבת | 29.09.26 יש חדש בשדרות: נחנך סניף 'יש חסד – שדרות' חני שטיין | 24.09.26 הכירו את H16 Pro Steam של Dreameשואב שוטף אלחוטי שלא רק מנקה את הרצפה אלא מחטא אותה. עם ניקוי בקיטור של עד 200°, הוא משמיד עד 99.9% מהחיידקים-בלי כימיקלים, בלי מאמץ, ובלי צורך לקרצף.

כשהבית והסוכה עובדים שעות נוספות

לא צריך לחכות לרגע הנדיר שבו הבית מתרוקן ואפשר סוף סוף לעשות שטיפה יסודית.ה־H16 Pro Steam מאפשר להחזיר את הרצפה למצב נקי במהירות, גם באמצע חול המועד, ולהמשיך הלאה לחלק הכיפי של החג.

ה־H16 Pro Steam מתמודד עם כל זה במעבר אחד: גם שואב בעוצמה של 28,000PA, גם שוטף עם מים חמים עד 90°, וגם מחטא בקיטור עוצמתי עד 200°. התוצאה? מינימום מאמץ, ניקיון אמיתי ועוצמתי.

לא משאיר שום פירור בפינה

גם בתוך כל הבלאגן השמח הזה, יש פינות שאנחנו פשוט לא מספיקות להגיע אליהן. פינות, פאנלים, קצוות – שיגידו תודה שאנחנו בכלל מצליחות להעביר סמרטוט במעגלים באמצע החדר. כאן נכנסת לפעולהזרוע רובוטית AI עם טכנולוגיית GapFree™ 2.0 שמנקה צמוד לקירות ולפינות משלושה כיוונים,ודואגת שגם המקומות שפעם "העברנו עליהם סמרטוט בערך" יהיו נקיים באמת.

לא מקרצפים יותר

לכתמים קשים יש נטייה להישאר בדיוק איפה שלא נוח לנו. אבל עם זרוע קרצוף ייעודית ולחץ קיטור גבוה,גם כתמים עקשניים יורדים בלי מאבק. בלי לעמוד, בלי להתכופף, בלי לעבור על הכתם שוב ושוב.

מנקה לבד. גם את עצמו

אחד הדברים הכי מתסכלים בניקיוןזה לנקות את הכלים שאיתם ניקינו. העידן הזה נגמר. המברשת של H16 Pro Steam נשטפת במים חמים של 100°, מתייבשת באוויר חם של 90°, ויש גם ייבוש מהיר של כ־5 דקות. נקי באמת. גם מבפנים.

רואה גם את מה שאנחנו לא

תאורת Blue LED בראש המברשת חושפת לכלוך מיקרוסקופי שלא רואים בעין רגילה - כדי שהבית יהיה נקי ובוהק באמת ולא רק ניקיון מלמעלה.

ואם כבר מנקים - אז עד הסוף

השנה לא עובדים קשה יותר.עובדים חכם יותר. שואב + שוטף + מחטא, קיטור 200° להשמדת חיידקים, עוצמת שאיבה 28,000PA, מים חמים לשטיפה, זרוע רובוטית AI לפינות, ניקוי עצמי מלא.

H16 Pro Steam של Dreame רק ב־2,990 ₪כולל משלוח חינם עד הבית.

תיהנו מהחג, תארחו, תתארחו, תצאו לטייל ותאספו עוד רגעים של ביחד משפחתי ומתוק.את הבלאגן השמח תשאירו למשפחה. את הלכלוך – ל־H16 Pro Steam.