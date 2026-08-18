גלו אחריות ורכשו ביצים חתומות בחנויות המורשות בלבד

בשנים האחרונות מתפתחת בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ תופעה נרחבת, שהלכה וצברה תאוצה משמעותית בכל שכונה כמעט: משפחות רבות רוכשות תבניות ביצים במכירות שכונתיות מאולתרות, בנקודות חלוקה קבועות או ישירות מרכבים וטנדרים שנעצרים מתחת לבניין.

הצרכנים אשר רוכשים ביצים במכירות הללו, בטוחים בדרך כלל כי מדובר בעסקה משתלמת במיוחד שנהנית מכל העולמות: גם חיסכון במחיר, גם נוחות של אספקה זמינה ליד הבית, ובעיקר תחושה פסיכולוגית מבוססת שמדובר בתוצרת כפרית, טבעית וטרייה המגיעה "ישירות מהלול".

אלא שבדיקה מעמיקה של אנשי המקצוע, המומחים וגורמי הבריאות מגלה תמונה שונה לחלוטין. הקהל הרחב אינו מודע לכך כי רכישת ביצים ממקורות כאלה הינם בחשש לסיכון תברואתי, שמוחק את כל היתרון הצרכני המדומה. בפועל, ביצים שמגיעות מלולים שאינם מפוקחים או מגורמים הפועלים מחוץ לצינורות השיווק המוסדרים, אינן עומדות בסטנדרטים הבריאותיים והתברואתיים המחייבים, ועלולות להכניס הביתה מפגעים תברואתיים בלתי רצויים העלולים לפגוע בבריאות המשפחה.

גורמי המקצוע במועצה לענף הלול מסבירים כי ביצה שאינה עוברת את שרשרת הפיקוח הממוסדת - כולל בדיקות איכות מקיפות, שיקוף לאבטחת ביצים איכותיות ללא סדקים בלתי נראים בעין רגילה שהם פרצה הקוראת לחיידקים, אריזה מבוקרת וחותמת רשמית - אינה נושאת שום ערבות לטריותה, לתקינותה או לבטיחות צריכתה.

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יתרה מזאת, שינוע של ביצים ברכבים פרטיים, במכירות מאולתרות בפינות רחוב או בהמתנה ממושכת בנקודות החלוקה בשכונה ללא קירור רציף, בפרט באקלים הישראלי ובימי הקיץ החמים, פוגע באופן דרמטי באיכות המוצר ומסכן את בריאות הסועדים והילדים האוכלים ממנו.

על רקע התרחבות התופעה, במועצה לענף הלול יוצאים בקריאה לציבור, במטרה להעלות את המודעות, לנפץ את המיתוסים השגויים ולהביא לשינוי תפיסתי בהרגלי הצריכה, כדי להביא את הציבור באופן מודע לבחירה חכמה, אחראית ומושכלת למען בריאות בני הבית: "מהיום", אומרים במועצה לענף הלול, "קונים לבית אך ורק ביצים מפוקחות ממקור מורשה".

במסגרת זו, במועצה לענף הלול ממליצים לכל משפחה לאמץ שלושה כללי ברזל פשוטים ונגישים לרכישה בטוחה:

ראשית, קניית ביצים חתומות בלבד. החותמת המוטבעת על גבי הביצה היא תעודת הזהות הרשמית שלה, והיא המענה היחיד המבטיח כי המוצר עבר את כל בדיקות האיכות, המיון והפיקוח התברואתי הנדרשים על פי חוק. ביצה ללא חותמת ברורה היא מוצר ללא כל גורם אחראי.

שנית, רכישה ברשתות המזון, בחנויות ובצרכניות המורשות בלבד. מקומות אלו מחויבים לעבוד מול ספקים מורשים ומפוקחים, ולשמור על תנאי תברואה נאותים לכל אורך הדרך, תוך הימנעות ממוכרים אקראיים, נקודות חלוקה לא מוסדרות או רוכלים בדרכים.

שלישית, שמירה על קירור רציף. חובה להקפיד על החזקת הביצים במקרר מרגע הרכישה ועד לשימוש בפועל. מעבר חד של הביצה מטמפרטורת החדר או מהחום שבחוץ אל הקירור, או החזקתה ללא מיזוג נאות, פוגעת באיכותה של הביצה ומזרזת התפתחות מזיקים. חשוב לזכור כי אי שמירה על שרשרת קירור כפי שמחויבים המשווקים המורשים, עלו להאיץ את התפתחות החיידקים בשל החום השורר בישראל במרבית ימות השנה.

במועצה לענף הלול מסכמים כי "שמירה על הכללים הללו מבטיחה שקט נפשי מלא, אחריות הורית ודאגה אמיתית לשלומם ולבריאותם של כל בני הבית. הפעילו אחריות - ביצים רוכשים, רק במקומות מורשים!".