המערכה למניעת צריכת ביצים ממקורות בלתי מפוקחים זוכה לתמיכתם של גדולי הרבנים והפוסקים, לנוכח החשש לבריאות הציבור ובעקבות מקרי תחלואה שעליהם דווח בתקופה האחרונה.

במהלך השבוע האחרון עלו נציגי הנהלת המועצה לענף הלול לבתיהם של גדולי התורה וההוראה: זקן ראשי הישיבות הגאון רבי מאיר צבי ברגמן, חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד ורב העיר בני ברק הגאון רבי מסעוד בן שמעון.

במהלך הביקור במעונו של ראש הישיבה הגרמ"צ ברגמן, הציגו בפניו חברי הנהלת המועצה לענף הלול את החשש הנובע מצריכת ביצים בלתי מפוקחות ואת הצורך בהבאת הדברים לידיעת הציבור. ראש הישיבה שמע את הדברים והשמיע דברים ברורים בדבר חשיבות האזהרה והעלאת המודעות לסכנה. "חשוב מאוד לעורר את הציבור לכך, שלא יהיה חלילה נזק", אמר ראש הישיבה.

בעת ביקורם של חברי המועצה לענף הלול אצל חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי שלמה מחפוד הוצגה בפניו הסכנה שבצריכת ביצים שאינן מפוקחות והשלכותיה על בריאות הציבור. הגר"ש מחפוד עמד על החובה להביא את הדברים לידיעת הציבור ואמר: "חמירא סכנתא מאיסורא. חייבים לעורר את הציבור ובפרט את ההורים על הסכנה החמורה".

גם רב העיר בני ברק, הגאון רבי מסעוד בן שמעון התייחס בדבריו למקרים שעליהם דווח ולצורך להזהיר מפני הסכנה. "המקרים הקשים מחייבים להתריע בפני הציבור על הדבר", אמר הגר"מ בן שמעון. "זו חובת 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם'".

הביקורים של ראשי המועצה לענף הלול נערכו על רקע קריאת אזהרה מיוחדת לשמירת הגוף והנפש המופצת בימים אלה, בעקבות פניות רבות שהתקבלו, כמתואר במכתב, ממנהלי מרכזים רפואיים בדבר "ריבוי מקרים קשים של ילדים ועוללים בערים החרדיות", שחלקם אף נזקקו לאשפוז בעקבות זיהומים חמורים, וירוסים קשים וסלמונלה.

קודם לכן פקדו נציגי המועצה לענף הלול את מעונם של רבנים ופוסקי הלכה חשובים: רב העיר בני ברק הגאון רבי שבח רוזנבלט, רב שכונת אור החיים בבני ברק הגאון רבי משה שאול קליין, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד ואת מעונו של הדומ"ץ הגאון רבי משה ברנדסדורפר בירושלים.

בקריאתם של הרבנים נאמר כי לאחר בירור מעמיק של הגורמים הרפואיים הוברר כי מקור המחלות המתוארות הוא בצריכת ביצים שאינן מפוקחות, המגיעות ממקורות גידול מפוקפקים, ללא כל חותמת או פיקוח תברואתי כנדרש.

הרבנים מתריעים במיוחד מפני מכירות מזדמנות וקבועות של ביצים במחירים מוזלים, וקוראים להורים לעמוד על המשמר ולא לרכוש ביצים שאינן נושאות חותמת פיקוח של גורם מוסמך. עוד נקראים ההורים להזהיר את בני הבית והילדים מפני רכישה במכירות מאולתרות המתנהלות בידי גורמים שאינם מוכרים.

במכתבם מדגישים הרבנים את החובה ההלכתית להישמר מסכנה, וקובעים כי "חמירא סכנתא מאיסורא", תוך שהם מזכירים את חובת שמירת הגוף והנפש. בהמשך נכתב: "חוסו על נפשותיכם ועל נפשות בני ביתכם! אין להתפתות לרכוש ביצים שאינן נושאות חותמת פיקוח מגורם מוסמך".

על מכתב האזהרה חתומים הגאון רבי משה שאול קליין, הגאון רבי שלמה מחפוד, הגאון רבי מסעוד בן שמעון, הגאון רבי שבח רוזנבלט, הגאון רבי עמרם פריד והגאון רבי משה ברנדסדורפר - שחותמים את קריאתם באזהרה כי על כל הורה "לעמוד על המשמר", משום שמדובר בדברים המביאים "לידי סכנת נפשות כפשוטו", ובברכה כי בזכות הזהירות בשמירת הנפש "ירחיק הקב"ה כל מחלה ונגף מתוכנו, ונזכה לבריאות איתנה ולנחת מכל יוצאי חלצינו", בירכו הרבנים בסיום קריאתם, שכבר מעוררת הדים רבים בקרב הציבור.